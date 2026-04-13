15 से गूंजेगी शहनाई: तीन माह में 30 से अधिक शुभ मुहूर्त, बाजारों में लौटी रौनक

राजसमंद. क्षेत्र में एक बार फिर विवाह सीजन की चहल-पहल शुरू होने जा रही है। 15 अप्रैल से शादियों का सिलसिला प्रारंभ होगा, जो लगातार तीन महीने तक जारी रहेगा। इस अवधि में कुल 37 शुभ मुहूर्त निर्धारित बताए जा रहे हैं, जिससे विवाह समारोहों की धूम अपने चरम पर रहेगी। सीजन की आहट के साथ ही बाजारों में भी रौनक लौट आई है और कपड़े, ज्वैलरी, बर्तन, टेंट, केटरिंग व सजावट से जुड़े व्यवसायों में तेजी देखी जा रही है। दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है।