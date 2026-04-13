राजसमंद की बेटियों का दमदार प्रदर्शन: शूटआउट में हनुमानगढ़ को हराकर अगले दौर में एंट्री

राजसमंद. बाड़मेर जिले में आयोजित 16वीं हॉकी राजस्थान जूनियर महिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2026 में राजसमंद की बेटियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए हनुमानगढ़ को रोमांचक मुकाबले में हराकर अगले दौर में जगह बना ली। मैच शुरू से ही बेहद कांटे का रहा। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली और स्कोर बराबरी पर अटका रहा। इसके बाद मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट के जरिए हुआ, जहां राजसमंद की टीम ने अपने धैर्य और सटीकता से जीत हासिल कर ली।