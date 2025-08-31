Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

कटर और गेंगसा से मोटरें व बैटरियां चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

थाना क्षेत्र में लंबे समय से कटर और गेंगसा मशीनों से मोटरें व बैटरियां चोरी की वारदातें पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थीं।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Aug 31, 2025

Theft Accused Arrested
Theft Accused Arrested

केलवा. थाना क्षेत्र में लंबे समय से कटर और गेंगसा मशीनों से मोटरें व बैटरियां चोरी की वारदातें पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थीं। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी लक्ष्मणराम बिश्नोई ने जानकारी दी कि धांयला निवासी मुरलीधर पालीवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी अम्बिका मार्बल नाम से धांयला स्थित कटर यूनिट, जो करीब एक माह से बंद पड़ी थी, से 6 अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर वहां से क्रेन की 10 एचपी की मोटर, पानी की 2-2 एचपी की दो मोटरें और एक ट्रैक्टर की बड़ी बैटरी चोरी कर ले गए।

पुलिस की जांच और सफलता

वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास तलाशी अभियान चलाया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की गहन जांच की। इस आधार पर पुलिस ने तीन संदिग्धों की पहचान की और उनकी लोकेशन का पता लगाया।

जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है

  • सुरेश डांगी, निवासी मनपुरियो का गुड़ा, थाना कुण, जिला सलूम्बर
  • लाला उर्फ लालुराम मीणा, निवासी डूमातालाब, थाना कुण, जिला सलूम्बर
  • जगदीशचन्द्र मीणा, निवासी उमरकोटा, थाना लसाडिया, जिला सलूम्बर

वारदात कबूल, जेल भेजे गए

पुलिस ने जब तीनों से कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। इसके बाद आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर जिला कारागृह सलूम्बर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

31 Aug 2025 11:02 am

Rajasthan / Rajsamand / कटर और गेंगसा से मोटरें व बैटरियां चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

