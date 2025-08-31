कटर और गेंगसा से मोटरें व बैटरियां चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

केलवा. थाना क्षेत्र में लंबे समय से कटर और गेंगसा मशीनों से मोटरें व बैटरियां चोरी की वारदातें पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थीं। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी लक्ष्मणराम बिश्नोई ने जानकारी दी कि धांयला निवासी मुरलीधर पालीवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी अम्बिका मार्बल नाम से धांयला स्थित कटर यूनिट, जो करीब एक माह से बंद पड़ी थी, से 6 अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर वहां से क्रेन की 10 एचपी की मोटर, पानी की 2-2 एचपी की दो मोटरें और एक ट्रैक्टर की बड़ी बैटरी चोरी कर ले गए।