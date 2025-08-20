Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

ट्रेलर ने बस और कार को मारी टक्कर, चार यात्री घायल

मंगलवार शाम करीब 6 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जस्साखेड़ा ब्रिज पर बड़ा सड़क हादसा हो गया।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Aug 20, 2025

ACCIDENT IN BHEEM

भीम. मंगलवार शाम करीब 6 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जस्साखेड़ा ब्रिज पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। पुष्कर से नाथद्वारा जा रही एक ट्रैवल्स बस को सामने से आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पास ही खड़ी एक कार भी चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर चालक तेज रफ्तार में गाड़ी को गलत साइड से पुल पर लेकर आ गया और सामने से आ रही ट्रेवल्स बस में सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के कई यात्री घायल हो गए और कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में गणपत सिंह (जस्साखेड़ा), साबिर (झांसी, मध्यप्रदेश), दमयंती (करेड़ा सीकरी) और निकिता (पुत्री दुर्गेशसिंह) घायल हो गए। इनमें गणपत सिंह को गंभीर हालत में उपचार के बाद रैफर किया गया है। जबकि अन्य कई यात्रियों को हल्की चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही जस्साखेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज उमेश फौजदार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया। यातायात व्यवस्था को भी जल्द सुचारू किया गया। बाद में भीम पुलिस भी मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रेलर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

20 Aug 2025 03:26 pm

ट्रेलर ने बस और कार को मारी टक्कर, चार यात्री घायल

