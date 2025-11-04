केलवा क्षेत्र में बेखौफ रेती माफिया: नाबालिगों के हाथों दौड़ते ट्रैक्टर, किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा प्रशासन?

ग्रामीणों का कहना है कि अधिकांश ट्रैक्टर नाबालिग युवक चला रहे हैं। स्कूल जाने की उम्र में ये किशोर रेत से लदे ट्रैक्टरों को तेज रफ्तार में आबादी क्षेत्रों से निकालते हैं। कई बार ऐसे चालक न तो सड़क सुरक्षा नियम जानते हैं, न ही वाहन नियंत्रण की क्षमता रखते हैं। स्थानीय लोगों को डर है कि किसी दिन ये लापरवाही किसी बड़े हादसे में बदल सकती है। केलवा निवासी गोपाल परमार बताते हैं कि कई बार तो हम देखते हैं कि 15-16 साल के बच्चे ट्रैक्टर चला रहे हैं और उनके साथ तीन-चार लोग ऊपर बैठे रहते हैं। थोड़ी सी चूक किसी की जान ले सकती है।