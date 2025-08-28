चंबल परियोजना से हर ढाणी तक पहुंचेगा पानी, जून 2026 तय नई डेडलाइन

राजसमंद. भीम-देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग वर्षों से पेयजल संकट झेलते आए हैं। गर्मियों में टैंकरों पर निर्भर रहना और गांव-ढाणियों में पानी की कमी को लेकर विवाद आम बात रही है। लेकिन अब तस्वीर बदलने की उम्मीद है। 1291.16 करोड़ रुपये की बहुचर्चित चंबल परियोजना इसी संकट का स्थायी समाधान मानी जा रही है। परियोजना की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हुई थी और लक्ष्य रखा गया था कि 15 जून 2025 तक हर घर और ढाणी तक चंबल का मीठा पानी पहुंचेगा। मगर तकनीकी कारणों और ठेकेदारों की धीमी गति से काम के चलते अब इसकी डेडलाइन एक साल बढ़ा दी गई है। विभाग का दावा है कि 15 जून 2026 तक 54 ग्राम पंचायतों के 250 गांव और 827 ढाणियों के 56 हजार से ज्यादा परिवारों को नियमित पेयजल आपूर्ति मिलने लगेगी।