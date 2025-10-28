शिक्षक नहीं तो कक्षाएं बंद: बारिश में भी छतरी ताने सड़क पर उतरीं छात्राएं, घंटों चक्काजाम के बाद प्रशासन ने भेजे शिक्षक

सुबह साढ़े नौ बजे, जैसे ही विद्यालय खुलने का समय हुआ, छात्राओं ने गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद वे नारेबाजी करती हुई रेलमगरा–गिलूण्ड मार्ग की मुख्य सड़क पर पहुंचीं। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन लड़कियों ने पीछे हटने के बजाय छाते खोल लिए और बारिश में भी मानव श्रंखला बनाकर चक्काजाम कर दिया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रक, बसें और दुपहिया वाहन सब रुके रहे, जबकि छात्राएं हाथों में तख्तियां लिए नारे लगा रही थीं शिक्षक दो, शिक्षा दो!, बिना अध्यापक कैसे पढ़ाई होगी?