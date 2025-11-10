चारभुजा में सड़क हादसे में महिला की मौत, ग्रामीणों ने तीन घंटे जाम किया सड़क

थाना अधिकारी कन्हैयालाल ने बताया कि मृतका सोहनी देवी भील (40 वर्ष) पत्नी प्रथा राम भील, निवासी कुंडा भील बस्ती, भोपजी की भागल, रविवार शाम अपने खेत से घास का पूला सिर पर रखकर घर लौट रही थीं। उसी दौरान गोमती की ओर से तेज गति से आ रही एक वैन ने उन्हें टक्कर मार दी। महिला 15 फीट तक वाहन के साथ घसीटती हुई बिजली के खंभे से टकरा गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। एंबुलेंस द्वारा घायलावस्था में उसे जिला अस्पताल राजसमंद ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।चारभुजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में मृतका का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।