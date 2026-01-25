स्टार्टअप इकोसिस्टम की दिशा में हो काम, युवाओं को मिले विशेष प्रोत्साहन,सरकार खोले स्टार्टअप के द्वार

राजसमंद, जो पारंपरिक रूप से कृषि, मार्बल व लघु उद्योग के लिए जाना जाता है, आज युवा उद्यमियों का संभावित स्टार्टअप हब बनने की दिशा में अनुभवहीन यात्रा पर है। हालांकि स्थानीय युवाओं में नवप्रवर्तन की ऊर्जा है, लेकिन इन् स्टार्टअप्स को सरकार द्वारा वादों की तुलना में अपेक्षित समर्थन और संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। खासकर बजट, फंडिंग, टैक्स प्रोत्साहन, और इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में, यही कारण है कि यहां नया स्टार्ट अप नहीं पनप पाए। हालात ऐसे हैं जो युवा स्टार्टअप की दुनिया में है वें दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं। राजसमंद जिला ऐसा हैं जहां इसकी सख्त आवश्यकता है। यदि सरकार की ओर से बजट में इनके लिए कोई विशेष प्रावधान करती है तो युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। लगने को उद्योगों के रूप में मार्बल, माइनिंग से जुड़े उद्योग हैं, लेकिन इनकी माली हालत भी खस्ता है। क्योंकि इनके लिए जीएसडी और नियमों की पेचीदगियां काफी है। जिससे ये उद्योग पनपने की बजाय उजड़ने के कगार पर हैं। मजदूर पलायन करने को मजबूर है।