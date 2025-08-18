UP News: लव जाल का खौफनाक खेल! राहुल बनकर वसीम ने विवाहिता को किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

Married woman trapped blackmail in UP: यूपी के रामपुर जिले के केमरी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक वसीम ने अपना नाम ‘राहुल’ बताकर एक विवाहिता को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। आरोप है कि उसने महिला से शारीरिक संबंध बनाए और उसके अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा।
पीड़िता के पति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी महिला को नशीली दवाइयां खिलाने लगा। इसके चलते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। हालत यह हो गई कि वह अपने छह साल के बेटे को भी पहचान नहीं पा रही है और उसकी देखभाल तक नहीं कर रही।
जानकारी के अनुसार, वसीम जनसेवा केंद्र पर काम करता था और केमरी थाना क्षेत्र के ही ग्राम मुड़िया कलां में प्रधान के घर पर रहता था। वह महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता और इसी दौरान उसके अश्लील वीडियो बना लिए। इन्हीं वीडियो के दम पर वह बार-बार संबंध बनाने के लिए महिला को मजबूर करता रहा।
महिला पर दबाव डालकर आरोपी वसीम उसे परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिलाने के लिए कहता था। रात में जैसे ही परिवार सो जाता, आरोपी घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करता। इस कारण पीड़िता का पूरा वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गया।
महिला के पति ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, गांव का प्रधान भी आरोपी के साथ मिला हुआ है। इससे पीड़ित परिवार और अधिक दहशत में जीने को मजबूर हो गया।
थाना प्रभारी हिमांशु चौहान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है।