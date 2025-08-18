Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

UP News: लव जाल का खौफनाक खेल! राहुल बनकर वसीम ने विवाहिता को किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

UP News Hindi: उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वसीम नामक युवक ने खुद को राहुल बताकर एक विवाहिता को प्रेमजाल में फंसाया, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और नशीली दवाएं देकर उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया।

रामपुर

Mohd Danish

Aug 18, 2025

married woman trapped blackmail rahul identity wasim arrested UP
UP News: लव जाल का खौफनाक खेल! Image Source - Social Media

Married woman trapped blackmail in UP: यूपी के रामपुर जिले के केमरी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक वसीम ने अपना नाम ‘राहुल’ बताकर एक विवाहिता को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। आरोप है कि उसने महिला से शारीरिक संबंध बनाए और उसके अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा।

नशीली दवाओं से बिगड़ा महिला का मानसिक संतुलन

पीड़िता के पति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी महिला को नशीली दवाइयां खिलाने लगा। इसके चलते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। हालत यह हो गई कि वह अपने छह साल के बेटे को भी पहचान नहीं पा रही है और उसकी देखभाल तक नहीं कर रही।

Youtuber Mehak Pari: यूट्यूबर महक परी का एक और वीडियो वायरल, बाइक सवार युवकों से मेले में भिड़ीं
अमरोहा
Youtuber mehak pari video viral amroha mela bike clash

विवाहिता से संबंध बनाकर करता था दुष्कर्म

जानकारी के अनुसार, वसीम जनसेवा केंद्र पर काम करता था और केमरी थाना क्षेत्र के ही ग्राम मुड़िया कलां में प्रधान के घर पर रहता था। वह महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता और इसी दौरान उसके अश्लील वीडियो बना लिए। इन्हीं वीडियो के दम पर वह बार-बार संबंध बनाने के लिए महिला को मजबूर करता रहा।

खाने में दी नींद की गोलियां

महिला पर दबाव डालकर आरोपी वसीम उसे परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिलाने के लिए कहता था। रात में जैसे ही परिवार सो जाता, आरोपी घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करता। इस कारण पीड़िता का पूरा वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गया।

शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी

महिला के पति ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, गांव का प्रधान भी आरोपी के साथ मिला हुआ है। इससे पीड़ित परिवार और अधिक दहशत में जीने को मजबूर हो गया।

पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

थाना प्रभारी हिमांशु चौहान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है।

Published on:

18 Aug 2025 09:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / UP News: लव जाल का खौफनाक खेल! राहुल बनकर वसीम ने विवाहिता को किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

