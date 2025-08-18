UP News: लव जाल का खौफनाक खेल! राहुल बनकर वसीम ने विवाहिता को किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

Married woman trapped blackmail in UP: यूपी के रामपुर जिले के केमरी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक वसीम ने अपना नाम ‘राहुल’ बताकर एक विवाहिता को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। आरोप है कि उसने महिला से शारीरिक संबंध बनाए और उसके अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा।