जेल में बीमार आजम खान, जमीन पर सोने को मजबूर? मुलाकात के बाद तजीन फात्मा के गंभीर आरोप!

Azam Khan Health Issue:यूपी के रामपुर जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से उनकी पत्नी तजीन फात्मा ने बृहस्पतिवार को मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने आजम खां की सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई और जेल प्रशासन पर बुनियादी सुविधाएं न देने का आरोप लगाया।