जेल में बीमार आजम खान, जमीन पर सोने को मजबूर? मुलाकात के बाद तजीन फात्मा के गंभीर आरोप!

जेल में बीमार आजम खान | Image Source - FB/@AbdullahAzamKhan
Azam Khan Health Issue:यूपी के रामपुर जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से उनकी पत्नी तजीन फात्मा ने बृहस्पतिवार को मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने आजम खां की सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई और जेल प्रशासन पर बुनियादी सुविधाएं न देने का आरोप लगाया।
तजीन फात्मा ने कहा कि आजम खां इस समय बुखार और खांसी से पीड़ित हैं, इसके बावजूद उन्हें जेल में बेड तक मुहैया नहीं कराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खां को जमीन पर सोना पड़ रहा है और जो न्यूनतम सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, वे भी नहीं दी जा रहीं।
तजीन फात्मा का कहना है कि इस मुद्दे को पहले भी कई बार संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया गया, लेकिन अब तक किसी तरह का ठोस समाधान नहीं निकल सका है। उन्होंने कहा कि आजम खां की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए मानवीय आधार पर सुविधाएं दी जानी चाहिए।
यह पहली बार नहीं है जब तजीन फात्मा ने जेल में आजम खां से मुलाकात की हो। इससे पहले वह अपने बड़े बेटे अदीब आजम के साथ भी रामपुर जेल पहुंच चुकी हैं और तब भी जेल सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए गए थे।
गौरतलब है कि आजम खां इन दिनों अपने बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े दो पैन कार्ड मामलों में सजा मिलने के बाद रामपुर जिला जेल में बंद हैं। अदालत ने उन्हें इन मामलों में सात साल की सजा सुनाई है।
दूसरी ओर, शत्रु संपत्ति से जुड़े दो मामलों की एक साथ सुनवाई को लेकर आजम खां की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इन मामलों की सुनवाई 23 जनवरी को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रस्तावित है। अजीमनगर थाने में वर्ष 2019 में शत्रु संपत्ति को लेकर दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे।
इसके अलावा क्वालिटी बार पर कब्जे से जुड़े मामले में भी बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई, जिसमें गवाह गगन अरोड़ा अदालत में पेश हुए। आने वाले दिनों में इन मामलों की सुनवाई आजम खां की कानूनी मुश्किलें और बढ़ा सकती है।
