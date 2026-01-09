9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रामपुर

जेल में बीमार आजम खान, जमीन पर सोने को मजबूर? मुलाकात के बाद तजीन फात्मा के गंभीर आरोप!

Rampur News: रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां की तबीयत को लेकर पत्नी तजीन फात्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बुखार-खांसी से पीड़ित आजम खां को जेल में बेड समेत बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रहीं और वह जमीन पर सोने को मजबूर हैं।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Jan 09, 2026

azam khan health issue rampur jail

जेल में बीमार आजम खान | Image Source - FB/@AbdullahAzamKhan

Azam Khan Health Issue:यूपी के रामपुर जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से उनकी पत्नी तजीन फात्मा ने बृहस्पतिवार को मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने आजम खां की सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई और जेल प्रशासन पर बुनियादी सुविधाएं न देने का आरोप लगाया।

बीमारी के बावजूद नहीं मिल रही बुनियादी सुविधाएं

तजीन फात्मा ने कहा कि आजम खां इस समय बुखार और खांसी से पीड़ित हैं, इसके बावजूद उन्हें जेल में बेड तक मुहैया नहीं कराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खां को जमीन पर सोना पड़ रहा है और जो न्यूनतम सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, वे भी नहीं दी जा रहीं।

कई बार उठाई गई शिकायत, फिर भी समाधान नहीं

तजीन फात्मा का कहना है कि इस मुद्दे को पहले भी कई बार संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया गया, लेकिन अब तक किसी तरह का ठोस समाधान नहीं निकल सका है। उन्होंने कहा कि आजम खां की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए मानवीय आधार पर सुविधाएं दी जानी चाहिए।

पहले भी परिवार कर चुका है मुलाकात

यह पहली बार नहीं है जब तजीन फात्मा ने जेल में आजम खां से मुलाकात की हो। इससे पहले वह अपने बड़े बेटे अदीब आजम के साथ भी रामपुर जेल पहुंच चुकी हैं और तब भी जेल सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए गए थे।

पैन कार्ड मामले में सजा के बाद जेल में बंद

गौरतलब है कि आजम खां इन दिनों अपने बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े दो पैन कार्ड मामलों में सजा मिलने के बाद रामपुर जिला जेल में बंद हैं। अदालत ने उन्हें इन मामलों में सात साल की सजा सुनाई है।

शत्रु संपत्ति मामलों पर 23 जनवरी को अहम सुनवाई

दूसरी ओर, शत्रु संपत्ति से जुड़े दो मामलों की एक साथ सुनवाई को लेकर आजम खां की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इन मामलों की सुनवाई 23 जनवरी को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रस्तावित है। अजीमनगर थाने में वर्ष 2019 में शत्रु संपत्ति को लेकर दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे।

क्वालिटी बार कब्जा मामले में भी पेशी

इसके अलावा क्वालिटी बार पर कब्जे से जुड़े मामले में भी बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई, जिसमें गवाह गगन अरोड़ा अदालत में पेश हुए। आने वाले दिनों में इन मामलों की सुनवाई आजम खां की कानूनी मुश्किलें और बढ़ा सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 07:20 am

Published on:

09 Jan 2026 07:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / जेल में बीमार आजम खान, जमीन पर सोने को मजबूर? मुलाकात के बाद तजीन फात्मा के गंभीर आरोप!

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कौन हैं सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी? तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले क्यों आ रहा नाम; विवादों से पहले भी रह चुका नाता!

about mp mohibullah nadvi why his name coming up in turkman gate stone pelting case in delhi
रामपुर

पहचान बदली, देश बदला, नौकरी नहीं छोड़ी: रामपुर में पाकिस्तानी महिला की सरकारी टीचर के रूप में तैनाती का पूरा सच

pakistani woman fake identity teacher rampur
रामपुर

इलाज के बहाने क्लिनिक बुलाया, अंदर घुसते ही नीयत बदली; महिला के साथ… हरकत, जान बचाकर बाहर भागी!

rampur quack doctor molestation case
रामपुर

जेल में आजम खान को नहीं मिला बिस्तर और पलंग, तबीयत नासाज’, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे ने जताई चिंता

रामपुर

छोटी सी चूक और पलक छपकते ही आई मौत… बोलेरो पर पलटा ट्रक;VIDEO

रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.