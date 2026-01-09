आजम खां जेल में बीमार, बेड तक नहीं दिया, जमीन पर सो रहे, मुलाकात के बाद बोलीं पत्नी तजीन फातिमा

यूपी के रामपुर स्थित जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने मुलाकात की। बातचीत खत्म होने के बाद बाहर आकर उन्होंने जेल प्रशासन पर बदइंतजामी के गंभीर आरोप लगाए। तंजीन के अनुसार, आजम खान कई दिनों से सर्दी, बुखार और जुकाम से पीड़ित हैं, फिर भी उन्हें बिस्तर तक मुहैया नहीं कराया गया। कड़ाके की ठंड में वह फर्श पर सोने को मजबूर हैं।
करीब 30 मिनट तक हुई मुलाकात के बाद तंजीन फातिमा ने कहा कि आजम की उम्र और सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें जेल मैनुअल में निर्धारित ‘ए-श्रेणी’ सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन प्रशासन उन्हें वह सुविधाएं नहीं दे रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह मसला नया नहीं है। पहले भी कई बार अधिकारियों के सामने इसी तरह की शिकायतें रखी गईं, लेकिन हर बार उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जेल अधीक्षक राजेश यादव ने लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि आजम खान की सेहत सामान्य है और कोई गंभीर दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम नियमित तौर पर स्वास्थ्य जांच कर रही है और जेल मैनुअल के अनुसार जो भी सुविधाएं निर्धारित हैं, वे उपलब्ध कराई जा रही हैं। जेल प्रशासन ने तंजीन फातिमा की शिकायतों को तथ्यहीन बताया।
