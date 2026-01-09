9 जनवरी 2026,

रामपुर

आजम खां जेल में बीमार, बेड तक नहीं दिया, जमीन पर सो रहे, मुलाकात के बाद बोलीं पत्नी तजीन फातिमा

सपा नेता आजम खां इस वक्त बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दो पैन कार्ड के मामले में रामपुर जेल में बंद हैं।

रामपुर

image

Aman Pandey

Jan 09, 2026

Azam khan

यूपी के रामपुर स्थित जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने मुलाकात की। बातचीत खत्म होने के बाद बाहर आकर उन्होंने जेल प्रशासन पर बदइंतजामी के गंभीर आरोप लगाए। तंजीन के अनुसार, आजम खान कई दिनों से सर्दी, बुखार और जुकाम से पीड़ित हैं, फिर भी उन्हें बिस्तर तक मुहैया नहीं कराया गया। कड़ाके की ठंड में वह फर्श पर सोने को मजबूर हैं।

जेल सुविधाओं पर उठाए सवाल

करीब 30 मिनट तक हुई मुलाकात के बाद तंजीन फातिमा ने कहा कि आजम की उम्र और सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें जेल मैनुअल में निर्धारित ‘ए-श्रेणी’ सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन प्रशासन उन्हें वह सुविधाएं नहीं दे रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह मसला नया नहीं है। पहले भी कई बार अधिकारियों के सामने इसी तरह की शिकायतें रखी गईं, लेकिन हर बार उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया।

जेल अधीक्षक ने बताया तथ्यहीन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जेल अधीक्षक राजेश यादव ने लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि आजम खान की सेहत सामान्य है और कोई गंभीर दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम नियमित तौर पर स्वास्थ्य जांच कर रही है और जेल मैनुअल के अनुसार जो भी सुविधाएं निर्धारित हैं, वे उपलब्ध कराई जा रही हैं। जेल प्रशासन ने तंजीन फातिमा की शिकायतों को तथ्यहीन बताया।

09 Jan 2026 11:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / आजम खां जेल में बीमार, बेड तक नहीं दिया, जमीन पर सो रहे, मुलाकात के बाद बोलीं पत्नी तजीन फातिमा

रामपुर

उत्तर प्रदेश

