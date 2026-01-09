आजम खां जेल में बीमार, बेड तक नहीं दिया, जमीन पर सो रहे, मुलाकात के बाद बोलीं पत्नी तजीन फातिमा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जेल अधीक्षक राजेश यादव ने लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि आजम खान की सेहत सामान्य है और कोई गंभीर दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम नियमित तौर पर स्वास्थ्य जांच कर रही है और जेल मैनुअल के अनुसार जो भी सुविधाएं निर्धारित हैं, वे उपलब्ध कराई जा रही हैं। जेल प्रशासन ने तंजीन फातिमा की शिकायतों को तथ्यहीन बताया।