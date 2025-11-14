Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बदायूं के एक ही परिवार के 12 लोग घायल, बोलेरो के उड़ गए परखच्चे

Rampur Accident: शाहबाद में रामगंगा पुल के पास शुक्रवार तड़के एक बोलेरो और दूसरे वाहन की भीषण टक्कर में बदायूं जिले के एक ही परिवार के 12 लोग घायल हो गए। सभी घायल शादी समारोह से लौट रहे थे।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 14, 2025

rampur accident badaun family bolero crash 12 injured

रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा | AI Generated Image

12 Injured in Rampur Accident: यूपी के शाहबाद में रामपुर रोड पर रामगंगा पुल के निकट शुक्रवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। शादी समारोह से लौट रहे बदायूं जिले के एक परिवार की बोलेरो को सामने से आ रहे दूसरे वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठे सभी 12 लोग घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को तुरंत सीएचसी ले जाया गया।

बदायूं जिले का परिवार शादी समारोह से लौट रहा था

जानकारी के अनुसार, बदायूं जिले के बिसौली क्षेत्र के धर्मपुर बिहारीपुर गांव का एक परिवार शाहबाद के पैगुपुरा गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था। सुबह लगभग तीन बजे उनकी बोलेरो जैसे ही रामगंगा पुल के पास पहुंची, सामने से तेज रफ्तार में आए दूसरे वाहन ने उसे सीधे टक्कर मार दी। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और तुरंत मदद में जुट गए।

बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी घायल

हादसे में घायल हुए लोगों में दिशू (10), सोमेश (12), शीला (40), मीरापल (40), मोहिनी (12), निशांत (10), नेहा (14), गीता (36), सुषमा (25), मुस्कान (16), राधा (24) और ब्रजबाला शामिल हैं। पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है।

हादसे के बाद बोलेरो के परखच्चे उड़ गए

सुबह होने पर परिजन शाहबाद पहुंचे और क्षतिग्रस्त बोलेरो से सामान निकालने लगे। बोलेरो के पास सड़क पर गिरे लकड़ी के बड़े-बड़े टुकड़ों को देखकर परिजन अनुमान लगा रहे हैं कि टक्कर संभवतः किसी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मारी होगी। बोलेरो का आगे का हिस्सा बुरी तरह दबा हुआ मिला, जिससे स्पष्ट है कि वाहन काफी तेज रफ्तार से आ रहा था।

पुलिस ने जांच तेज की

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अधिकारियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि सामने वाला वाहन भागने में कामयाब हो गया। पुलिस इसकी दिशा का अनुमान लगाकर रास्तों की निगरानी कर रही है। वहीं जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है और स्वास्थ्य विभाग उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी… शादी के 16 दिन बाद डेंगू ने छीनी खुशियां, नई नवेली दुल्हन की मौत से मातम

newlywed bride dies of dengue after 16 days of marriage in rampur
रामपुर

आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त, कोर्ट के बाहर बोले- बेगुनाह को आखिरकार मिला न्याय

azam khan het speech case rampur court verdict 2025
रामपुर

बेटा करोड़पति, बाप को खैरात? पूर्व सहयोगी का तंज; आजम खान को भेजा 500 रुपए का मनीऑर्डर, उठाए कई कड़े सवाल

azam khan money order controversy abdullah azam property claims
रामपुर

रात में प्रेमिका के घर घुसा प्रेमी… परिजनों ने रंगे हाथों दबोचा, शोर मचते ही मोहल्ले में मचा हंगामा

secret night visit lover caught rampur
रामपुर

30 साल पुराने प्यार का जुनून! अधेड़ ने प्रेमिका के लिए 25 साल की शादी तोड़ी, तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला

rampur man gives triple talaq for old lover 30 year
रामपुर
