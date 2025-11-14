रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बदायूं के एक ही परिवार के 12 लोग घायल, बोलेरो के उड़ गए परखच्चे

रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा | AI Generated Image
12 Injured in Rampur Accident: यूपी के शाहबाद में रामपुर रोड पर रामगंगा पुल के निकट शुक्रवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। शादी समारोह से लौट रहे बदायूं जिले के एक परिवार की बोलेरो को सामने से आ रहे दूसरे वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठे सभी 12 लोग घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को तुरंत सीएचसी ले जाया गया।
जानकारी के अनुसार, बदायूं जिले के बिसौली क्षेत्र के धर्मपुर बिहारीपुर गांव का एक परिवार शाहबाद के पैगुपुरा गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था। सुबह लगभग तीन बजे उनकी बोलेरो जैसे ही रामगंगा पुल के पास पहुंची, सामने से तेज रफ्तार में आए दूसरे वाहन ने उसे सीधे टक्कर मार दी। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और तुरंत मदद में जुट गए।
हादसे में घायल हुए लोगों में दिशू (10), सोमेश (12), शीला (40), मीरापल (40), मोहिनी (12), निशांत (10), नेहा (14), गीता (36), सुषमा (25), मुस्कान (16), राधा (24) और ब्रजबाला शामिल हैं। पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है।
सुबह होने पर परिजन शाहबाद पहुंचे और क्षतिग्रस्त बोलेरो से सामान निकालने लगे। बोलेरो के पास सड़क पर गिरे लकड़ी के बड़े-बड़े टुकड़ों को देखकर परिजन अनुमान लगा रहे हैं कि टक्कर संभवतः किसी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मारी होगी। बोलेरो का आगे का हिस्सा बुरी तरह दबा हुआ मिला, जिससे स्पष्ट है कि वाहन काफी तेज रफ्तार से आ रहा था।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अधिकारियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि सामने वाला वाहन भागने में कामयाब हो गया। पुलिस इसकी दिशा का अनुमान लगाकर रास्तों की निगरानी कर रही है। वहीं जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है और स्वास्थ्य विभाग उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।
रामपुर
उत्तर प्रदेश
