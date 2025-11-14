रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बदायूं के एक ही परिवार के 12 लोग घायल, बोलेरो के उड़ गए परखच्चे

12 Injured in Rampur Accident: यूपी के शाहबाद में रामपुर रोड पर रामगंगा पुल के निकट शुक्रवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। शादी समारोह से लौट रहे बदायूं जिले के एक परिवार की बोलेरो को सामने से आ रहे दूसरे वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठे सभी 12 लोग घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को तुरंत सीएचसी ले जाया गया।