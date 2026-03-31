रामपुर में गैस सिलेंडर की लाइन बनी जानलेवा: दिव्यांग किसान की मौके पर बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मौत

Farmer Death Rampur: रामपुर जिले के मिलक तहसील क्षेत्र से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां गैस सिलेंडर लेने गए एक दिव्यांग किसान की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार दोपहर डंडिया चौराहे पर उस समय हुआ, जब बड़ी संख्या में लोग गैस वितरण स्थल पर लाइन में लगे हुए थे। मृतक की पहचान 50 वर्षीय वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के लिए घरेलू गैस सिलेंडर लेने पहुंचे थे, लेकिन यह सामान्य दिन उनके जीवन का अंतिम दिन साबित हुआ।