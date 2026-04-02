जनता दर्शन में बड़ा फैसला: रामपुर में गरीब मरीज को आर्थिक सहारा, युवाओं को रोजगार और दिव्यांगों को सम्मान

तहसील सदर के ग्राम लालपुर पट्टी खुर्द निवासी भारत सिंह के लिए यह कार्यक्रम जीवन बदलने वाला साबित हुआ। गंभीर बीमारी से जूझ रहे भारत सिंह को इलाज के लिए आरोग्य निधि से 1.44 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उनका इलाज संजय गांधी पीजीआई में चल रहा है और आर्थिक तंगी के चलते परिवार ने मदद की गुहार लगाई थी, जिस पर प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया।