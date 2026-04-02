जनता दर्शन में बड़ा फैसला: रामपुर में गरीब मरीज को आर्थिक सहारा, युवाओं को रोजगार और दिव्यांगों को सम्मान

रामपुर में गरीब मरीज को आर्थिक सहारा..
Ayushman Distribution Rampur: रामपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम एक बार फिर आम लोगों के लिए राहत लेकर आया, जहां जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही कई मामलों का समाधान किया। इस दौरान जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता, आयुष्मान कार्ड और स्वरोजगार से जुड़ी मदद प्रदान की गई, जिससे प्रशासन की संवेदनशीलता साफ नजर आई।
तहसील सदर के ग्राम लालपुर पट्टी खुर्द निवासी भारत सिंह के लिए यह कार्यक्रम जीवन बदलने वाला साबित हुआ। गंभीर बीमारी से जूझ रहे भारत सिंह को इलाज के लिए आरोग्य निधि से 1.44 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उनका इलाज संजय गांधी पीजीआई में चल रहा है और आर्थिक तंगी के चलते परिवार ने मदद की गुहार लगाई थी, जिस पर प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया।
कार्यक्रम में मानवता का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब दुर्घटना में घायल यासीन को जिलाधिकारी ने खुद बाहर आकर आयुष्मान कार्ड सौंपा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उसके बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए गए। इसी क्रम में तहसील मिलक के चिचौली निवासी दिलीप कुमार को भी आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नितिन नामक युवक को 30 हजार रुपये का चेक वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने उसे इस राशि का सही उपयोग कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और युवाओं से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण के तहत राम सागर मिश्रा को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की गई, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो सके। इस पहल से न केवल उनके आवागमन में सुविधा होगी बल्कि वे अब अधिक आत्मनिर्भर होकर अपने कार्य कर सकेंगे।
कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता दर्शन में प्राप्त सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी जरूरतमंद को इलाज के अभाव में परेशान नहीं होना चाहिए और हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
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