अधूरी रह गई मां बनने की खुशियां: कार सीख रही युवती ने गर्भवती को कुचला, परिजनों में मचा कोहराम

अधूरी रह गई मां बनने की खुशियां: AI Generated Image
Girl learning car runs over pregnant woman Rampur: यूपी के रामपुर से बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां कार सीख रही एक युवती ने नियंत्रण खोते हुए बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में पीला तालाब निवासी गर्भवती आसीना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति मोइन गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक दूर तक घिसटती चली गई और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई।
घटना के तुरंत बाद कार सीख रही युवती और उसे ड्राइविंग सिखा रहा प्रशिक्षक मौके से फरार हो गए, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होते ही सीधे बाइक पर चढ़ गई। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को सड़क से हटाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल मोइन को अस्पताल भेजा और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गर्भवती आसीना की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन रोते-बिलखते हुए अस्पताल पहुंचे और आरोपी युवती व प्रशिक्षक की गिरफ्तारी की मांग उठाई। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर फरार युवती और ट्रेनर की तलाश शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
रामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग