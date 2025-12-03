अधूरी रह गई मां बनने की खुशियां: कार सीख रही युवती ने गर्भवती को कुचला, परिजनों में मचा कोहराम

Girl learning car runs over pregnant woman Rampur: यूपी के रामपुर से बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां कार सीख रही एक युवती ने नियंत्रण खोते हुए बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में पीला तालाब निवासी गर्भवती आसीना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति मोइन गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक दूर तक घिसटती चली गई और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई।