Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

अधूरी रह गई मां बनने की खुशियां: कार सीख रही युवती ने गर्भवती को कुचला, परिजनों में मचा कोहराम

Rampur Accident: उत्तर प्रदेश के रामपुर में कार सीख रही एक युवती की लापरवाही ने बड़ा हादसा कर दिया, जिसमें बाइक सवार गर्भवती महिला की मौत हो गई और पति घायल हो गए। हादसे के बाद युवती और प्रशिक्षक मौके से फरार हो गए। परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि इस दुर्घटना ने एक परिवार के सपने भी छीन लिए।

less than 1 minute read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Dec 03, 2025

rampur girl learning car runs over pregnant woman bike couple accident

अधूरी रह गई मां बनने की खुशियां: AI Generated Image

Girl learning car runs over pregnant woman Rampur: यूपी के रामपुर से बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां कार सीख रही एक युवती ने नियंत्रण खोते हुए बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में पीला तालाब निवासी गर्भवती आसीना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति मोइन गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक दूर तक घिसटती चली गई और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई।

हादसे के बाद प्रशिक्षक और युवती फरार

घटना के तुरंत बाद कार सीख रही युवती और उसे ड्राइविंग सिखा रहा प्रशिक्षक मौके से फरार हो गए, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होते ही सीधे बाइक पर चढ़ गई। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को सड़क से हटाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल मोइन को अस्पताल भेजा और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस जांच में जुटी

गर्भवती आसीना की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन रोते-बिलखते हुए अस्पताल पहुंचे और आरोपी युवती व प्रशिक्षक की गिरफ्तारी की मांग उठाई। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर फरार युवती और ट्रेनर की तलाश शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 02:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / अधूरी रह गई मां बनने की खुशियां: कार सीख रही युवती ने गर्भवती को कुचला, परिजनों में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आजम खान को मिलेगी राहत या सजा? सेना पर विवाद बयान में इस तारीख को आएगा बड़ा फैसला

azam khan army remark case rampur court verdict 11 december
रामपुर

सुहागरात पर अचानक लापता हुआ दूल्हा! पूरी रात दुल्हन करती रही इंतजार, सुबह का नजारा देख सब रह गए हैरान

missing groom suhagraat rampur drunken found in field news
रामपुर

दिल्ली ब्लास्ट की गूंज रामपुर तक: दो मौलवी NIA के हत्थे चढ़े, जिले में तीन दिन से चल रही खुफिया हलचल

Delhi Bomb Blast Case: दिल्ली कार विस्फोट केस में रामपुर कनेक्शन सामने आने के बाद एनआईए ने हल्द्वानी और नैनीताल से दो मौलवियों को हिरासत में लिया है। दोनों मूल रूप से रामपुर के दढ़ियाल क्षेत्र के रहने वाले हैं।
रामपुर

क्या सच में खत्म हो गया विवादित टिप्पणी विवाद? बरी होने के बाद भी आजम खान से क्यों मांगे गए दो जमानती और मुचलका?

azam khan acquitted but required to submit two sureties in amar singh family statement case
रामपुर

MP-MLA कोर्ट से बरी होने के बावजूद आजम खान को जेल से बाहर निकलने में लगेंगे 7 साल! अब भी फंसा हैं ये पेंच

azam khan will not able to come out of jail even after being acquitted by mp mla court know why case update
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.