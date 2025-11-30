दिल्ली ब्लास्ट की गूंज रामपुर तक: दो मौलवी NIA के हत्थे चढ़े, जिले में तीन दिन से चल रही खुफिया हलचल

Delhi car blast rampur connection: एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में हुए कार विस्फोट मामले ने अब रामपुर जिले तक अपनी कड़ी जोड़ दी है। शुक्रवार देर रात एनआईए की टीम ने हल्द्वानी और नैनीताल मस्जिदों से दो मौलवियों को हिरासत में लिया, जो रामपुर के दढ़ियाल इलाके के रहने वाले हैं। टीम पिछले तीन दिनों से रामपुर में मौजूद है और कई संदिग्ध ठिकानों की निगरानी कर रही है। हालांकि, जिले के एसपी विद्यासागर मिश्र ने किसी भी जानकारी की पुष्टि करने से साफ इनकार कर दिया।