Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला केस; 12 साल की बच्ची संक्रमित, सूअरों से फैलने वाली बीमारी पर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट

Rampur News: रामपुर जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला मामला सामने आया है, जहां सिकरौल गांव की 12 वर्षीय बच्ची में वायरस की पुष्टि हुई। कई अस्पतालों में जांच के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट से संक्रमण स्पष्ट हुआ।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 05, 2025

rampur japanese encephalitis first case girl infected pigs alert health department

जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला केस | Image Source - Pexels

Japanese encephalitis first case girl infected in Rampur: यूपी के रामपुर जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला मामला सामने आया है। चमरौआ ब्लॉक के सिकरौल गांव की 12 वर्षीय शिखा में जेई वायरस की पुष्टि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से प्राप्त रिपोर्ट में हुई। फिलहाल बच्ची घर पर है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

पहले बुखार फिर मानसिक स्थिति में बदलाव

सीएचसी प्रभारी डॉ. नवीन प्रसाद के अनुसार, शिखा को 9 सितंबर से लगातार बुखार आ रहा था और उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित होने लगी थी। पहले उसे जिला अस्पताल में भर्ती कर छुट्टी दे दी गई, लेकिन 14 सितंबर को दोबारा हालत बिगड़ने पर उसे फिर भर्ती किया गया।

दिमाग में सूजन की पुष्टि, कई अस्पतालों में भटका परिवार

सीटी स्कैन में मस्तिष्क में सूजन मिलने पर बच्ची को उच्च केंद्र रेफर किया गया। 2 अक्टूबर को उसे मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां भी वही स्थिति पाई गई। इसके बाद 7 अक्टूबर को परिवार उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले गया।

सफदरजंग अस्पताल में ब्लड रिपोर्ट से संक्रमण की पुष्टि

दिल्ली अस्पताल द्वारा भेजी गई रक्त जांच रिपोर्ट में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई। इलाज के बाद बच्ची को छुट्टी दे दी गई है। मंगलवार को चिकित्सा टीम उसके घर पहुंची और परिवार को सावधानियां भी बताई गईं।

गांव में बीमार सूअर चिंता का कारण, संक्रमण के स्रोत की जांच

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि गांव के आसपास 500 मीटर की दूरी पर दो घरों में सूअर पालन किया जा रहा था। छह-सात सूअर कई दिनों से बीमार पाए गए। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में बीमारी का स्रोत सूअरों को माना जा रहा है।

मच्छर के काटने से फैलता है वायरस

जेई वायरस क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के जरिए फैलता है। जब यह मच्छर किसी संक्रमित सूअर या जंगली पक्षी का रक्त चूसता है, तो वायरस उसके शरीर में पहुंच जाता है और फिर वह स्वस्थ व्यक्ति को काटकर उसे भी संक्रमित कर देता है।

5 से 15 दिन के भीतर दिखते हैं लक्षण

विशेषज्ञों के अनुसार, संक्रमण के बाद 5 से 15 दिनों के बीच लक्षण दिखाई देते हैं। यह रोग अगस्त से अक्टूबर तक सबसे अधिक सक्रिय रहता है।

लक्षण पहचानना मुश्किल, लेकिन खतरा गंभीर

बुखार, सिरदर्द, उल्टी, गर्दन में जकड़न जैसे शुरुआती लक्षण आम बुखारों जैसे दिखते हैं। गंभीर मामलों में दिमाग में सूजन, बेहोशी और न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकती है।

बचाव ही सबसे बड़ा उपाय

स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी, पूरी आस्तीन के कपड़े, घर की खिड़कियों पर जाली और मेलाथियान छिड़काव की सलाह दी है। जानवरों के संपर्क के बाद हाथ धोने पर भी जोर दिया गया है।

गांव में लगेगा विशेष स्वास्थ्य कैंप

सीएमओ डॉ. दीपा सिंह के अनुसार, गुरुवार को सिकरौल गांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। बुखार पीड़ितों की जांच के साथ मच्छरों के प्रजनन स्थलों पर लार्वी साइडल का छिड़काव भी किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 01:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला केस; 12 साल की बच्ची संक्रमित, सूअरों से फैलने वाली बीमारी पर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जेल से बाहर आते ही बदला आजम खान का अंदाज, पहली बार ड्राइव की कार, कैफी आजमी की गजल सुनकर झूमते दिखे

azam khan first drive after release kaifi azmi ghazal video
रामपुर

‘पूरे देश में किसी ने मेरे जैसा रिकॉर्ड नहीं बनाया’, आजम खान ने क्यों बताया पुलिस को चुनाव आयोग से ज्यादा ताकतवर

azam khan said objection is not to sir but to its timing know which record he referring to
रामपुर

रामपुर में बोले आजम खान- हाईवे पर गाड़ी रोक दूं तो ट्रैफिक थम जाता है, नवाब परिवार पर जमकर बरसे; बिहार चुनाव को लेकर..

azam khan statement nawab family traffic jam bihar election news
रामपुर

‘…वो अनुज चौधरी का नसीब था’, आजम खान बोले- अखिलेश यादव के CM रहते समय मिला था प्रमोशन; क्या है किस्सा?

azam khan said that akhilesh yadav had given asp anuj chaudhary promotion rampur news up politics
रामपुर

‘हथियार डाले, लेकिन चलाना नहीं भूले आजम खान’, सियायत में अभी चलता है सिक्का! भविष्य की रणनीति को लेकर क्या बोले?

azam khan revealed future strategy made statement regarding 2025 bihar elections
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.