LPG Gas Shortage: रामपुर में गैस संकट गहराया, सिलेंडर के लिए मची मारामारी, लोग एजेंसियों के काट रहे चक्कर

प्रेम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने 5 मार्च को गैस बुक कराई थी, लेकिन अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। वहीं रियासत खां ने भी बताया कि बुकिंग के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिल रही और पर्ची लेने के लिए बार-बार एजेंसी जाना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से गैस की कोई कमी नहीं होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं का कहना है कि हकीकत में उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है।