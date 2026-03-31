मौत को मात, युवक के पेट से निकलीं दर्जनों कीलें, 5 घंटे चला सांस रोक देने वाला ऑपरेशन

Man Swallowed Nails Surgery: रामपुर के एक युवक द्वारा गुस्से में उठाया गया कदम उसकी जान पर भारी पड़ सकता था। युवक ने आवेश में आकर डिब्बे में रखी छोटी-छोटी कीलों को निगल लिया। यह खतरनाक हरकत कुछ ही समय में गंभीर स्थिति में बदल गई और उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी।