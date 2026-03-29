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रामपुर का लाइफलाइन पुल बंद, विधायक का सख्त रुख; राम-रहीम सेतु मरम्मत में तेजी के आदेश

Rampur News: रामपुर में राम-रहीम सेतु की मरम्मत को लेकर विधायक आकाश सक्सेना ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और काम में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए।

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रामपुर

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Mohd Danish

Mar 28, 2026

rampur ram raheem bridge repair inspection

रामपुर का लाइफलाइन पुल बंद..

Ram Raheem Bridge Rampur: रामपुर में ज्वालानगर और सिविल लाइंस को जोड़ने वाला राम-रहीम सेतु शहर की यातायात व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इस पुल पर मरम्मत कार्य के चलते यातायात पूरी तरह बंद होने से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

निरीक्षण कर लिया जमीनी हालात का जायजा

शनिवार को विधायक आकाश सक्सेना ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर चल रहे मरम्मत कार्य का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की प्रगति का बारीकी से अवलोकन करते हुए अधिकारियों से वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और काम की गति को लेकर नाराजगी भी जाहिर की।

ठेकेदार को सख्त निर्देश, बढ़ाए जाएं संसाधन

निरीक्षण के दौरान विधायक ने कार्यदायी संस्था के ठेकेदार को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि मरम्मत कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अतिरिक्त श्रमिकों और संसाधनों को लगाकर दिन-रात काम करने को कहा, ताकि पुल को जल्द से जल्द यातायात के लिए खोला जा सके।

2.29 करोड़ की लागत, तय समय से पहले लक्ष्य

इस मरम्मत परियोजना पर लगभग 2.29 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और इसके लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि विधायक ने जनता की समस्याओं को देखते हुए इस समय-सीमा से पहले ही कार्य पूरा करने पर जोर दिया है।

पुल बंद होने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें

24 मार्च से पुल पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे शहर के लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। लंबा रास्ता, ट्रैफिक जाम और समय की बर्बादी ने आम नागरिकों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है।

ज्वाइंट्स और धंसाव की समस्या पर विशेष ध्यान

विधायक ने पुल के ज्वाइंट्स की मरम्मत को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए 31 मार्च तक इसे हर हाल में पूरा करने को कहा। साथ ही, पुल के बीच-बीच में धंसने की समस्या को गंभीर बताते हुए स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

सुरक्षा मानकों के पालन पर जोर

मरम्मत कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए विधायक ने सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए, ताकि मजदूरों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अंडरपास से मिलेगी आंशिक राहत

निरीक्षण के दौरान विधायक ने शिव विहार कॉलोनी के पास बन रहे अंडरपास का भी जायजा लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस अंडरपास को जल्द ही दोपहिया वाहनों के लिए खोल दिया जाए, जिससे शहरवासियों को कुछ हद तक राहत मिल सके।

जनता की सुविधा सर्वोपरि, जल्द पूरा होगा काम

विधायक आकाश सक्सेना ने दोहराया कि जनता की सुविधा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी आवश्यक संसाधन लगाकर मरम्मत कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके और यातायात व्यवस्था फिर से सुचारु हो सके।

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Published on:

28 Mar 2026 09:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर का लाइफलाइन पुल बंद, विधायक का सख्त रुख; राम-रहीम सेतु मरम्मत में तेजी के आदेश

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