रामपुर का लाइफलाइन पुल बंद, विधायक का सख्त रुख; राम-रहीम सेतु मरम्मत में तेजी के आदेश

Ram Raheem Bridge Rampur: रामपुर में ज्वालानगर और सिविल लाइंस को जोड़ने वाला राम-रहीम सेतु शहर की यातायात व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इस पुल पर मरम्मत कार्य के चलते यातायात पूरी तरह बंद होने से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।