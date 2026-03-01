आजम खान के परिवार से मिले अजय राय: जेल में हो रहे अत्याचार पर सरकार को घेरा, कहा- ये तानाशाही नहीं तो..

आजम खान के परिवार से मिले अजय राय..
Ajay Rai Allegations: रामपुर में उस समय सियासी हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिजनों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में आज़म खान के साथ अन्याय हो रहा है। करीब 45 मिनट तक चली इस बंद कमरे की बैठक में परिवार ने कई चौंकाने वाली बातें साझा कीं, जिसने पूरे मामले को राजनीतिक रूप से और संवेदनशील बना दिया।
मुलाकात के दौरान आज़म खान की पत्नी तजीन फात्मा और उनके बेटे अदीब आजम ने जेल में उनके स्वास्थ्य और रहने की स्थिति को लेकर चिंता जताई। अजय राय ने दावा किया कि परिवार के अनुसार कोर्ट के निर्देशों के बावजूद आज़म खान को जमीन पर सुलाया जा रहा है, जबकि उनकी तबीयत लगातार खराब बनी हुई है। इस खुलासे के बाद मामला और अधिक गंभीर हो गया है।
अजय राय ने कहा कि एक बीमार व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं न देना न केवल अमानवीय है बल्कि यह मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज़म खान को उचित इलाज और सम्मानजनक सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता को दर्शाता है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रताड़ना करार देते हुए कहा कि सत्ता का इस्तेमाल विरोधी आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है। अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है और जेलों का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।
अजय राय ने यह भी दावा किया कि जेल में आज़म खान से मिलने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान एलआईयू कर्मियों की मौजूदगी रहती है, जिससे यह साफ होता है कि प्रशासन इस मामले को लेकर असामान्य सतर्कता बरत रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि पूरे प्रकरण पर सरकार की विशेष नजर बनी हुई है।
अजय राय ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी आज़म खान और उनके परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह घोषणा भी की कि वह जल्द ही जेल जाकर आज़म खान से मुलाकात करेंगे और उनके अधिकारों के लिए कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
रामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग