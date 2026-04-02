रामपुर SP की विदाई में छलके जज्बात: महिला सिपाही फूट-फूटकर रोई, कप्तान भी हुए भावुक

Rampur SP Farewell: रामपुर के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र की विदाई समारोह में ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं। समारोह के दौरान एक महिला सिपाही अचानक फूट-फूटकर रोने लगी। यह देखकर खुद एसपी भी अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाए और उन्होंने उसे पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी।