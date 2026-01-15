Ratlam में पांच दिन में 162 बन गए Dog Bite का शिकार



रतलाम. कुत्तों के आतंक से शहर की ऐसी कोई गली नहीं होगी जिसके रहवासी परेशान न हैं। जहां से भी निकले सतर्क रहना पड़ता खास कर जब आप दुपहिया वाहन पर हो। हालात इतने खराब हो गए हैं, बच्चों को घर से बाहर अकेले निकालने में भी अब परिजन डरने लगे हैं। कुत्ते काटने के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले माह 15-20 प्रतिदिन का आंकड़ा था अब 30-35 और इससे अधिक हर दिन घायल अस्पताल पहुंच रहे हैं।