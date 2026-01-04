Ratlam में दिन का तापमान 6 डिग्री लुढ़का, दोपहर 12 बजे आई धूप, स्कूलों में रहेगा अवकाश

शहर के प्रताप नगर स्थित इस्कॉन टेंपल में राधा-कृष्ण की मूर्तियों को गर्म वस्त्र पहनाए गए है। मंदिर के राजमणि दास के अनुसार जिस तरह से इंसान को ठंड का एहसास होता है, वैसे ही भगवान को भी ठंड को लगती है। भगवान को भोग भी गर्म खाद्य पदार्थों का लगाया जा रहा है। गर्म शॉल ओढ़ाई है। हीटर भी लगाया है। मौसम में बदलाव के कारण पिछले 4 दिन में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। जबकि न्यूनतम तापमान में 4.1 डिग्री की कमी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हो रही लगातार बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) के असर के कारण तापमान में गिरावट आ रही है।