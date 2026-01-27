Ratlam के किसानों भोपाल के पुष्प महोत्सव में मिलेगी पहचान-सम्मान

रतलाम. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित गुलाब गार्डन में पुष्प महोत्सव का आयोजन 30 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में होने जा रहा हैं। इसमें रतलाम जिले के किसान भी फूलों की महक और रंगत बिखरेगें। चयनित किसानों को आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में शामिल मिल होने का अवसर मिलने के साथ ही मुख्यमंत्री सम्मानित भी करेंगे।

महोत्सव में जिले के फूल की उन्नत एवं नवाचार आधारित खेती करने वाले किसानों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। उप संचालक उद्यान मंगलसिंह डोडवे ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग संचालनालय भोपाल के निर्देशानुसार भोपाल में स्थित गुलाब गार्डन में पुष्प महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।