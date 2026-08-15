निःशुल्क प्रसादी वितरित की

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
फोटो-आरटी-1502
बड़ावदा. बाबा रामदेवरा की पदयात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए बड़ावदा में जन सहयोग से निःशुल्क व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नगर और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी मिलकर पदयात्रियों के लिए प्रसादी और रात्रि विश्राम का प्रबंध कर रहे हैं। खाचरोद पुलिया के पास राम रसोड़े और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ सैकड़ों यात्रियों को निःशुल्क भोजन परोसा जा रहा है। राम रसोड़ों में शुद्ध और सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, पदयात्रियों के ठहरने के लिए भी उत्तम प्रबंध किए गए हैं ताकि वे अपनी यात्रा जारी रखने से पहले आराम कर सकें। आयोजन स्थानीय युवा मंडलों और व्यापक जनसहयोग से संचालित किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग