Ratlam में गुजरात की कंपनी हैक्साट्रॉन करेगी 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तीन हजार युवाओं को रोजगार

राज्य सरकार का फोकस बड़े शहरों के साथ-साथ क्षेत्रीय औद्योगिक केंद्रों को विकसित करने पर है, जिसमें मालवा अंचल को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। रतलाम निवेश क्षेत्र लगभग 1800 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र दिल्ली–मुंबई 8-लेन एक्सप्रेसवे के पास स्थित है, जिससे लॉजिस्टिक्स और बाजार तक पहुंच आसान होती है। यही कारण है कि बड़े निवेशक इस क्षेत्र में रुचि दिखा रहे हैं। आईआर में अब तक पांच औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन और निवेश की मंजूरी दे दी है, जिनसे कुल प्रस्तावित निवेश 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। रतलाम निवेश क्षेत्र को मालवा अंचल के औद्योगिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि उज्जैन, मंदसौर, झाबुआ और आसपास के जिलों को भी इसका लाभ मिल सके।