VIDEO गौवंश की हत्या : सोमवार को रतलाम बंद, अमला कार्रवाई के लिए मैदान में उतरा

मध्यप्रदेश के रतलाम में तीन गौवंश की हत्या के बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। रविवार शाम तक अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए समय दिया गया है, नहीं तो सोमवार को रतलाम बंद की अपील की गई है। इन सब के बीच प्रशासन, पुलिस व नगर निगम के दल ने जांच की शुरुआत कर दी है।

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम में तीन गौवंश की हत्या के बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। रविवार शाम तक अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए समय दिया गया है, नहीं तो सोमवार को रतलाम बंद की अपील की गई है। इन सब के बीच प्रशासन, पुलिस व नगर निगम के दल ने जांच की शुरुआत कर दी है।

Killing of cow dynasty: Ratlam closed, staff in the field for action