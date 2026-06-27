रतलाम के 350 वर्ष प्राचीन मंदिर से शहर भ्रमण पर निकलेंगे जगन्नाथ

दो दिन होंगे आयोजन

इस वर्ष महोत्सव के अंतर्गत 15 जुलाई शाम 7.30 बजे महिला मंडल की ओर से सुंदरकांड का आयोजन होगा। 16 जुलाई सुबह 9 बजे जगन्नाथ की पूजा-अर्चना, सहस्रधारा अभिषेक एवं श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद आरती होगी। दोपहर 2.30 बजे जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली जाएगी।



रथयात्रा में आकर्षण का केंद्र

रथयात्रा में घोड़े, बग्गी, ऊंट सहित श्रद्धालु अपने हाथों से रथ खींचते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करेंगे। यात्रा मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई पुन: मंदिर प्रांगण पहुंचेगी। शाम को आरती एवं प्रसादी का वितरण किया जाएगा।