मानसून अलर्ट: रतलाम 1 घंटे में 1.5 इंच बारिश

दिन के तापमान में वृद्धि

मौसम विभाग के अनुसार दिन के तापमान 2.8 की वृद्धि दर्ज की गई, अधिकतम तापमान 34 से चढकऱ 37 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। न्यूनतम तापमान में भी 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की आद्र्रता 83 और शाम की 77 प्रतिशत दर्ज की गई। आलोट विकासखंड को छोडकऱ सभी विकासखंडों में पिछले साल से कम बारिश दर्ज की गई हैं। मौसम विभाग ने शाम को फिर रतलाम सहित आसपास ते कुछ जिलों में 40 किमी की रफ्तार से हवा चलने और बारिश की अलर्ट जारी किया।