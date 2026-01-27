27 जनवरी 2026,

रतलाम

#Ratlam में मावठा,चिंता एक ओर नया सिस्टम हो रहा एक्टिव

रतलाम. मंगलवार सुबह बेमौसम मावठा की बारिश ने किसानों का चिंता बढ़ा दी हैं, रिमझिम तेज बारिश के बाद चली हवा के कारण कई किसानों के खेतों में लहलहा रही गेहूं की फसल आड़ी गई। समीपस्थ ग्राम ढिकवा, बेरछा, कोटड़ी, सिनोद, धनेसरा कमेड़, बम्बोरी आदि कई क्षेत्रों में रिमझिम तो कहीं तेज बारिश ने गेहूं [&hellip;]

रतलाम

Gourishankar Jodha

Jan 27, 2026

Mawtha breaking

अन्नदाता की बढ़ाई चिंता, सुबह रिमझिम दिन में गरज चमक के साथ तेज बारिश ने किया परेशान

रतलाम. मंगलवार सुबह बेमौसम मावठा की बारिश ने किसानों का चिंता बढ़ा दी हैं, रिमझिम तेज बारिश के बाद चली हवा के कारण कई किसानों के खेतों में लहलहा रही गेहूं की फसल आड़ी गई। समीपस्थ ग्राम ढिकवा, बेरछा, कोटड़ी, सिनोद, धनेसरा कमेड़, बम्बोरी आदि कई क्षेत्रों में रिमझिम तो कहीं तेज बारिश ने गेहूं की खड़ी फसल को आड़ी पटक दिया। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात का असर हैं, दो दिन तक असर रहेगा, बुधवार को भी मध्यम कोहरा रहेगा। 30 जनवरी को एक ओर उत्तर-पश्चिम भारत में नया सिस्टम सक्रिय हो रहा हैं।

किसानों ने बताई चिंता, बारिश से नुकसान
समीपस्थ ग्राम ढिकवा में बेमौसम बारिश के बाद गोपाल जाट, विक्रम जाट, मुकेश जाट, कमलसिंह राजपूत, पुखराज मालवीय, कृष्णा प्रजापत के खेत पर गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई। सूचना पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने किसानों के साथ मौके पर पहुंचकर फसल का अवलोकन किया। इसके अलावा रतलाम ग्रामीण के कई गांवों के साथ, रियावन के झांतला और आलोट में भी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी हैं।

बालिया भरी गेहूं में अधिक नुकसान की संभावना
किसानों का कहना है कि एक माह पूर्व अगर मावठा आता तो फसलों को फायदा होता। अब तो तेज बारिश से फसलों को नुकसान हैं, क्योंकि गेहूं की बालिया दानों से भर चुकी हैं। अगर अब बारिश के बाद तेज हवा चलती है तो गेहंू आड़े पडऩे से नुकसान की संभावना हैं।

दिन में तीन मिमी बरसा पानी
मंगलवार सुबह रिमझिम बारिश के दौरान शहर में दोपहर बाद बेमौसम वर्षा के दौरान सडक़ों से पानी बह निकला। मौसम विभाग के अनुसार शाम 5.30 बजे तक शहर में 3 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जबकि दिन के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ पारा 27.2 डिग्री पर पहुंच गया। जबकि रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 14.6 डिग्री पर पहुंच गया।

दिनांक अधि. न्यून.
27 जनवरी 27.2 14.6
26 जनवरी 28.6 10.2
25 जनवरी 21.0 9.8
24 जनवरी 21.2 11.0
23 जनवरी 26.5 14.2
22 जनवरी 28.2 10.8

Updated on:

27 Jan 2026 10:35 pm

Published on:

27 Jan 2026 10:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में मावठा,चिंता एक ओर नया सिस्टम हो रहा एक्टिव

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

