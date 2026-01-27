Ratlam में मावठा,चिंता एक ओर नया सिस्टम हो रहा एक्टिव

रतलाम. मंगलवार सुबह बेमौसम मावठा की बारिश ने किसानों का चिंता बढ़ा दी हैं, रिमझिम तेज बारिश के बाद चली हवा के कारण कई किसानों के खेतों में लहलहा रही गेहूं की फसल आड़ी गई। समीपस्थ ग्राम ढिकवा, बेरछा, कोटड़ी, सिनोद, धनेसरा कमेड़, बम्बोरी आदि कई क्षेत्रों में रिमझिम तो कहीं तेज बारिश ने गेहूं की खड़ी फसल को आड़ी पटक दिया। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात का असर हैं, दो दिन तक असर रहेगा, बुधवार को भी मध्यम कोहरा रहेगा। 30 जनवरी को एक ओर उत्तर-पश्चिम भारत में नया सिस्टम सक्रिय हो रहा हैं।

