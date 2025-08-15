एमपी में ‘विधायक जी’ ने कॉलेज की हर बेंच पर लगवा दी अपनी तस्वीर, छात्र बोले- ये कोई ‘महापुरुष नहीं…’

MP News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां भाजपा विधायक मथुरालाल डामर ने सरकारी कॉलेज में अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए की लागत से फर्नीचर दिया है। जिसमें हर टेबल और कुर्सी पर अपना नाम और फोटो भी छपवाई है।



पूरा मामला नामली कस्बे में स्थित शासकीय महाविद्यालय का है। यहां पर विधायक मथुरा लाल डामर ने कॉलेज को 100 छात्रों के बैठने के लिए 50 बेंच विधायक निधि से उपलब्ध करवाई थी, लेकिन इन बेंचों पर प्रिंट करवाए गए विधायक के फोटो और स्लोगन वाले पोस्टर विवादों में आ गए हैं।



इधर, पूर्व कांग्रेस विधायक पारस सकलेचा ने अलोचना करते हुए कहा कि विधायक निधि का उपयोग सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए होता है, न कि किसी नेता के प्रचार के लिए। हमारी मांग है कि शासन इस पूरे मामले की जांच करें और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ हो, तो कार्रवाई होनी चाहिए।