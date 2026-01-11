Ratlam में 51524 मीट्रिक टन यूरिया बंटा

पिछले साल 42131 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण हुआ था

जिले में पिछले साल 1 अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक 42131 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया था। इस साल 1 अक्टूबर 25 से 8 जनवरी 26 तक 51524 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया जा चुका हैं। 9-10 हजार मीट्रिक टन यूरिया का अधिक वितरण किया जा चुका हैं।



वर्तमान में जिले में खाद की स्थिति

जिले में रबी सीजन के लिए इस साल 56500 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है, इसकी तुलना में 53182 मीट्रिक यूरिया का भंडारण हो चुका हैं और 51524 मीट्रिक टन का वितरण किसानों का किया जा चुका हैं। 9 जनवरी की स्थिति में सहकारिता में 1543, निजी क्षेत्र में 115 कुल 1658 मीट्रिक टन यूरिया बचा हुआ हैं।



