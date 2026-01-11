Ratlam में 51524 मीट्रिक टन यूरिया बंटा

जिले में किसानों को पिछले साल की तुलना में इस साल 9-10 हजार मीट्रिक टन यूरिया अधिक वितरण
रतलाम. रबी सीजन में इस साल गेहूं की जिले में 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक बोवनी हुई हैं। गिरदावरी में गेहूं का रकबा पिछले साल की तुलना में बढ़ा हैं। इस कारण 51524 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण का वितरण अब तक हो चुका हैं, जो पिछले साल से 9-10 हजार मीट्रिक टन अधिक हैं।
कृषि विभाग के अनुसार जिले में पिछले साल गेहूं 2 लाख 46 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लगा था, लेकिन इस साल बारिश अच्छी होने के कारण रकबा करीब 2 लाख 75 हजार हेक्टेयर तक पहुंच गया हैं। कृषि अधिकारी एचएल बर्फा ने बताया कि जिले में 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं का रकबा बढ़ा हैं, इस कारण खाद की मांग भी अधिक रही।
पिछले साल 42131 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण हुआ था
जिले में पिछले साल 1 अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक 42131 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया था। इस साल 1 अक्टूबर 25 से 8 जनवरी 26 तक 51524 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया जा चुका हैं। 9-10 हजार मीट्रिक टन यूरिया का अधिक वितरण किया जा चुका हैं।
वर्तमान में जिले में खाद की स्थिति
जिले में रबी सीजन के लिए इस साल 56500 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है, इसकी तुलना में 53182 मीट्रिक यूरिया का भंडारण हो चुका हैं और 51524 मीट्रिक टन का वितरण किसानों का किया जा चुका हैं। 9 जनवरी की स्थिति में सहकारिता में 1543, निजी क्षेत्र में 115 कुल 1658 मीट्रिक टन यूरिया बचा हुआ हैं।
उर्वरक की स्थिति जिले में
खाद शेष मीट्रिक टन में
यूरिया 1658
डीएपी 1424
एमओपी 497
एनपीके 2851
एसएसपी 5702
