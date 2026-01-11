11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

# Ratlam में कृषि रथ रवाना, हर दिन तीन ग्राम पंचायत में करेगा भ्रमण

रतलाम. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की ओर से कृषि उपज मंडी महू नीमच रोड पर अयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर ने कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, यह रथ हर दिन तीन ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर किसानों को उन्नत खेती संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। विधायक डामोर ने कहा [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Jan 11, 2026

Agriculture News

ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर ने कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित

रतलाम. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की ओर से कृषि उपज मंडी महू नीमच रोड पर अयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर ने कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, यह रथ हर दिन तीन ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर किसानों को उन्नत खेती संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। विधायक डामोर ने कहा कि वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया हैं। सरकार के प्रयासों से किसानों के चेहरे खिल रहे हैं, किसान प्राकृतिक खाद का उपयोग कर जैविक खेती करें।

रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना जिसका सीधा प्रसारण कार्यक्रम के दौरान मंडी में अतिथियों और किसानों ने देखा और सुना। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन, एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, भारतीय किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष हरिराम शाह, अध्यक्ष सुरेश पाटीदार, जिला महामंत्री बद्रीलाल चौधरी, भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष ललित पालीवाल, उपसंचालक कृषि नीलम चौहान, मंडी सचिव लक्ष्मी भंवर आदि उपस्थित रहे।

ब्लॉक मुख्यालयों से भी प्रचार रथ रवाना
कार्यक्रम में ग्रामीण तथा ग्राम जड़वासा कला की प्राकृतिक खेती से जुड़ी महिलाएं उपस्थित रही। जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक मुख्यालयों से भी प्रचार रथों को रवाना किया। एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने कहा कि कृषि रथ एक दिन में तीन पंचायत को कवर करेगा। प्रचार प्रसार की गतिविधि के दौरान पशुपालन विभाग, हॉर्टिकल्चर, मछली पालन एवं संबंधित विभाग की ओर से गतिविधियां की जाएगी।

किसानों को मिलेगी जानकारी
नीलम चौहान उपसंचालक कृषि विभाग ने बताया कि कृषि रथ के माध्यम से कृषि की उन्नत तकनीक, मिट्टी परीक्षण, संतुलित उर्वरक करने की जानकारी दी जाएगी। खाद के लिए आगामी 3 दिन बाद मोबाइल एप्लीकेशन आधारित ई-टोकन की व्यवस्था ऑनलाइन शुरू की जाएगी। उर्वरक वितरण की डिजिटल पहल, ई विकास प्रणाली मोबाइल एप, और पोर्टल, ग्रामीण की जानकारी प्रसारित की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Jan 2026 09:57 pm

Published on:

11 Jan 2026 09:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / # Ratlam में कृषि रथ रवाना, हर दिन तीन ग्राम पंचायत में करेगा भ्रमण

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

#Ratlam में 51524 मीट्रिक टन यूरिया बंटा

Breaking News Ratlam
रतलाम

दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक भी बुरी तरह चकनाचूर हो गई

newsupdate

भाजपा राष्ट्र सेवा और विचारों का आंदोलन है

bjp state president in ratlam
रतलाम

# Ratlam में वृद्ध आश्रम के वृद्धों का डाइट चार्ट निर्धारित

ADM Red Cross Society News ratlam
रतलाम

अहंकार पतन ओर ले जाता, भक्ति ईश्वर से जोड़ती

Breaking News Bhakti
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.