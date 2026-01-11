Ratlam में कृषि रथ रवाना, हर दिन तीन ग्राम पंचायत में करेगा भ्रमण

रतलाम. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की ओर से कृषि उपज मंडी महू नीमच रोड पर अयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर ने कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, यह रथ हर दिन तीन ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर किसानों को उन्नत खेती संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। विधायक डामोर ने कहा कि वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया हैं। सरकार के प्रयासों से किसानों के चेहरे खिल रहे हैं, किसान प्राकृतिक खाद का उपयोग कर जैविक खेती करें।



रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना जिसका सीधा प्रसारण कार्यक्रम के दौरान मंडी में अतिथियों और किसानों ने देखा और सुना। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन, एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, भारतीय किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष हरिराम शाह, अध्यक्ष सुरेश पाटीदार, जिला महामंत्री बद्रीलाल चौधरी, भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष ललित पालीवाल, उपसंचालक कृषि नीलम चौहान, मंडी सचिव लक्ष्मी भंवर आदि उपस्थित रहे।

