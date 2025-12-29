एमपी में बनेगा ‘बड़ा स्टेडियम’, विधायक की मांग पर सीएम ने लगाई मुहर

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रविवार को शहर की धरा से प्रदेश के 3.77 लाख किसानों को सौगात दी। भावांतर की 810 करोड़ रुपए राशि सिंगल क्लिक से बैंक खातों में पहुंचाई। इसी के साथ उन्होंने विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय के अनुरोध पर जावरा में खेल स्टेडियम, वन स्टाप सेंटर भवन व सुजापुर और ढोढर में बालिका छात्रावास तथा पिपलौदा में दिव्यांग छात्रावास बनाने की घोषणा की।



इसके साथ ही महात्मा गांधी स्कूल के हेरिटेज भवन तथा कमला नेहरू कन्या हायर सेकंडरी स्कूल भवन के रिनोवेशन के लिए दो-दो करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। सीएम ने विधायक राजेंद्र पांडेय की मांग पर जावरा नगर में एक आधुनिक आऊटडोर-इनडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी।