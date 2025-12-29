एमपी में बनेगा ‘बड़ा स्टेडियम’, विधायक की मांग पर सीएम ने लगाई मुहर

फोटो- एआई जनरेटेड
MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रविवार को शहर की धरा से प्रदेश के 3.77 लाख किसानों को सौगात दी। भावांतर की 810 करोड़ रुपए राशि सिंगल क्लिक से बैंक खातों में पहुंचाई। इसी के साथ उन्होंने विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय के अनुरोध पर जावरा में खेल स्टेडियम, वन स्टाप सेंटर भवन व सुजापुर और ढोढर में बालिका छात्रावास तथा पिपलौदा में दिव्यांग छात्रावास बनाने की घोषणा की।
इसके साथ ही महात्मा गांधी स्कूल के हेरिटेज भवन तथा कमला नेहरू कन्या हायर सेकंडरी स्कूल भवन के रिनोवेशन के लिए दो-दो करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। सीएम ने विधायक राजेंद्र पांडेय की मांग पर जावरा नगर में एक आधुनिक आऊटडोर-इनडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने बहनों के लिए कुछ नहीं किया लेकिन हमारी भाजपा सरकार लाडली बहनाओं को रु1500 महीना दे रही है और आगे चलकर ऐसे रु3000 भी करेंगे। उन्होंने अगले 5 साल में प्रदेश की सिंचाई की क्षमता 100 लाख हेक्टेयर करने की बात कही। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वर्ष 2002-03 से पहले प्रदेश को कांग्रेस की वजह से बहुत नुकसान हुआ। और प्रदेश के पिछड़ने का कारण कांग्रेस थी। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है। विकास के क्षेत्र में प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जावरा में करीब 145 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 33 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कर रतलाम जिलेवासियों को भी नये साल की अग्रिम सौगातें दीं। इसमें 18 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 127 करोड रुपए से अधिक लागत के 21 विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग