Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

बायपास पर गाय को बचाने के चक्कर में पुलिस वाहन डिवाइडर कूदा, तीन आरक्षक घायल

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के पुलिस जवान मक्सी बायपास पर बुरी तरह घायल हुए हैं।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Himanshu Singh

Nov 10, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के देवास जिले में बड़ा हादसा हो गया। मक्सी रोड बायपास पर रतलाम पुलिस का एक वाहन गाय को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे मिनी ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में तीन पुलिस आरक्षक और मिनी ट्रक चालक घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दरअसल, रतलाम पुलिस लाइन में पदस्थ तीन पुलिसकर्मी स्टोर का सामान लेकर मिनी ट्रक के साथ भोपाल से रतलाम लौट रहे थे। शाम करीब छह बजे जैसे ही वाहन मक्सी रोड बायपास पर रेत मंडी के पास में पहुंचा, तभी अचानक सडक़ पर गाय आ गई। उसे बचाने के चक्कर में पुलिस वाहन के चालक ने स्टीयरिंग घुमाई तो वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गया और सामने से आ रहे सीमेंट से भरे मिनी ट्रक में जा टकराया। सूचना पर बीएनपी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया।

तीन पुलिसकर्मी समेत चालक घायल

पुलिस के अनुसार, हादसे में हादसे में पुलिस वाहन में सवार पुलिसकर्मी नरेंद्र पिता गोपाल ररोतिया (30), राजन पिता शिवसिंह तोमर (53) और विजय पिता करतार चौधरी (42) तीनों निवासी पुलिस लाइन रतलाम घायल हुए हैं। वहीं, मिनी ट्रक चालक अरुण दरिया निवासी चौबाराधीरा के पैर में चोट आई है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरु कर दी है। वहीं, रतलाम पुलिस की टीम भी शाम को देवास पहुंची। पुलिस वाहन में भरे सामान को दूसरे वाहन में रखकर रतलाम ले जाया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 08:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / बायपास पर गाय को बचाने के चक्कर में पुलिस वाहन डिवाइडर कूदा, तीन आरक्षक घायल

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Big News: एमपी में तस्करों को पकड़ने गई नारकोटिक्स टीम पर फायरिंग और पथराव..

ratlam
रतलाम

एमपी में महसूस हुए भूकंप के झटके, घबराकर घरों से बाहर निकले लोग

earthquake today tremors ratlam people ran outside mp news
रतलाम

कांग्रेस के दिग्गज नेता का निधन, पार्टी में शोक की लहर

ratlam
रतलाम

यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे बिछा रहा है नई रेल लाइन, दिल्ली-मथुरा-कोटा से उज्जैन-इंदौर तक यात्रा होगी आसान

Indian Railways
रतलाम

SIR सर्वे से मतदाता परेशान! बहू से 2003 का बूथ नंबर पूछ रहे BLO, मायके फोन पर मचा हड़कंप

sir survey voters 2003 records ratlam mp news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.