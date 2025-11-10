बायपास पर गाय को बचाने के चक्कर में पुलिस वाहन डिवाइडर कूदा, तीन आरक्षक घायल

MP News: मध्यप्रदेश के देवास जिले में बड़ा हादसा हो गया। मक्सी रोड बायपास पर रतलाम पुलिस का एक वाहन गाय को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे मिनी ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में तीन पुलिस आरक्षक और मिनी ट्रक चालक घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



दरअसल, रतलाम पुलिस लाइन में पदस्थ तीन पुलिसकर्मी स्टोर का सामान लेकर मिनी ट्रक के साथ भोपाल से रतलाम लौट रहे थे। शाम करीब छह बजे जैसे ही वाहन मक्सी रोड बायपास पर रेत मंडी के पास में पहुंचा, तभी अचानक सडक़ पर गाय आ गई। उसे बचाने के चक्कर में पुलिस वाहन के चालक ने स्टीयरिंग घुमाई तो वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गया और सामने से आ रहे सीमेंट से भरे मिनी ट्रक में जा टकराया। सूचना पर बीएनपी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया।