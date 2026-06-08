आइसीजेएस पोर्टल से पुलिस ने ढूंढ निकाले अपराधी

रतलाम. प्रदेश की पुलिस आधुनिक संसाधनों से लैस होती जा रही है। इससे अपराधों पर अंकुश लगाने में उसके हाथ मजबूत होते जा रहे हैं। राष्ट्रीयस्तर के पोर्ट आईसीजेएस की बात ने दूसरे राज्यों से आकर जिले या प्रदेश में अपराध करके अपने क्षेत्र में पहुंचने वाले अपराधियों तक पुलिस के हाथ पहुंचने लगे हैं। जिले में ऐसे कई मामले हैं जिनमें दूसरे राज्यों के अपराधियों ने जिले में वारदात को अंजाम दिया और सीसीटीवी फुटेज या आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस उन तक न केवल पहुंची वरन उन्हें गिरफ्तार कर लाई भी है। रतलाम में पुलिस विभाग की पूरी टीम तलाशी के इस काम में लगातार लगी हुई है और इसमें सफलता भी मिल रही है।