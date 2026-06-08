बिजली कंपनी : रतलाम में बिजली फॉल्ट सुधारने 907 उपभोक्ताओं पर एक कर्मचारी

इन उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण वर्षों पहले तीन चौकी स्थापित की गई थी। उसमें पावर हाउस चौकी बिजली कंपनी कार्यालय मेें, पैलेस रोड पर पैलेस चौकी व कसारा बाजार में कसारा बाजार चौकी प्रमुख थी। एक-एक चौकी पर पर्याप्त स्टाफ था। कार्य समय पर होता था। उसके बाद उन्हें जोन में बदल दिया। उनका नाम पावर हाउस जोन, त्रिवेणी जोन, पटरी पार एरिया के लिए विनोबा जोन बना दिया। वर्तमान में पावर हाउस जोन व त्रिवेणी जोन का कार्य बिजली कंपनी के शहर संभाग कार्यालय परिसर में हो रहा है। त्रिवेणी जोन की बिजली संबंधी शिकायतों का निराकरण पैलेस चौकी से हो रहा है। पटरी पार एरिया के लिए विनोबा नगर में विनोबा जोन बना दिया है। जहां पर सभी कार्य हो रहे हैं।