रतलाम। नामली थाना क्षेत्र के पंचेड़ मार्ग पर पकड़े गए अवैध स्पॉ सेंटर के चार में से तीन आरोपियों को पुलिस ने रिमांड अवधि खत्म होने पर सोमवार दोपहर अदालत में पेश किया। तीनों आरोपी अदालत परिसर में और जेल ले जाते समय मुंह छिपाते रहे। अदालत ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए। चौथा आरोपी और स्पा सेंटर का मालिक योगेश सिंह अभी फरार है, जिसकी अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को दायर की गई, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। नामली थाना प्रभारी अमित कोरी ने बताया कि योगेश सिंह, मैनेजर दिलीपसिंह (27) निवासी नामली, संचालक नरेश चौहान (20) निवासी पाली और मैनेजर भरत मेवाड़ा (27) निवासी जोधपुर पर अनैतिक व्यापार व फारेनर एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।