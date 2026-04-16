Shukrawar Ke Upay: क्या सच में शुक्रवार को खट्टी चीजें खाने से आती है कंगाली? जानें क्यों रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

Shukrawar Ke Upay: ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार को मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है, जो सुख-समृद्धि और वैभव की देवी हैं। इस दिन खान-पान से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना शुभ माना जाता है। खासतौर पर खट्टी चीजों के सेवन को लेकर मान्यता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। हालांकि यह पूरी तरह आस्था और परंपराओं पर आधारित है, लेकिन लोग इसे आज भी मानते हैं। साथ ही जानिए शुक्रवार को और किन चीजों को करना मना होता है।