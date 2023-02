Parampara Episode 17: श्रीराम वनगमन के बाद किसे मिला सबसे बड़ा दंड, जानिए क्या कहते हैं भरत

श्रीराम वनगमन के बाद दशरथ के प्राण पखेरू उड़ गए। महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार महारानी कौशल्या के कक्ष में शोक से पीड़ित था (King Dasaratha funeral in Parampara), लेकिन दुख ने सभी को आपस में बांध दिया था। लेकिन कैकयी को इस वक्त किसी का सहारा न था। परंपरा की इस कड़ी में भरत, शत्रुघ्न और उर्मिला के वार्तालाप (Dialogue between Bharata, Shatrughna and Urmila ) से जानिए इस घटना के बाद किसे मिला सबसे बड़ा दंड।

parampara image

महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार कर वापस लौटे भरत, शत्रुघ्न, महारानी कौशल्या के कक्ष में निढाल पड़े थे। दुख के क्षणों ने उस पीड़ित परिवार को आपस में बांध दिया था। दो माताएं, तीनों वधुएं और दोनों राजकुमार, परिवार पर आई इस भीषण विपत्ति में शोक संतप्त पड़े थे।