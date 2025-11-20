Chamatkari Hanuman Temple : हनुमान जी के 5 चमत्कारी मंदिर, जहां हर समस्या का हो सकता है समाधान : जिंदगी की मुश्किलें जब एक के बाद एक सामने खड़ी हो जाती हैं, तो बहुत से लोग भगवान हनुमान की शरण लेते हैं। माना जाता है, अगर आप हनुमान जी को सच्चे मन से याद करें, तो वो आपको हिम्मत और ताकत देते हैं, और रास्ते की रुकावटें भी दूर कर देते हैं। कई लोग इस भरोसे के साथ देश के अलग-अलग हनुमान मंदिरों में जाते हैं, हर मंदिर की अपनी अलग कहानी, अलग ताकत मानी जाती है।