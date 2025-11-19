Vehicle Purchase Muhurat 2025 : गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त : नोट करें नवंबर और दिसंबर के 14 सबसे शुभ मुहूर्त, राहुकाल से बचें

जैसे शादी-ब्याह या किसी बड़े काम से पहले लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं, वैसे ही गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदते वक्त भी अच्छा वक्त देखना चाहिए। लोग मानते हैं कि सही मुहूर्त पर गाड़ी खरीदने से नई गाड़ी आपके लिए खुशहाली और कामयाबी के रास्ते खोलती है। ठीक वक्त पर खरीदी गई गाड़ी लंबे समय तक बिना झंझट आपका साथ निभाती है। और सच कहें तो, ये एक तरह से अपने पैसे और सपने दोनों को सुरक्षित रखने का तरीका है।