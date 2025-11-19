Vehicle Purchase Muhurat 2025 : गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त : नोट करें नवंबर और दिसंबर के 14 सबसे शुभ मुहूर्त, राहुकाल से बचें

Vehicle Purchase Muhurat 2025 : गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त 2025 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Vehicle Purchase Muhurat 2025 : नई कार खरीदने का सोच रहे हैं? या शायद दिमाग में ये सवाल घूम रहा है सही वक्त कौन सा है? बस, यहीं शुभ मुहूर्त की अहमियत सामने आती है। गाड़ी खरीदना कोई छोटा-मोटा काम नहीं है; ये तो एक सपना पूरा होने जैसा होता है।
जैसे शादी-ब्याह या किसी बड़े काम से पहले लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं, वैसे ही गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदते वक्त भी अच्छा वक्त देखना चाहिए। लोग मानते हैं कि सही मुहूर्त पर गाड़ी खरीदने से नई गाड़ी आपके लिए खुशहाली और कामयाबी के रास्ते खोलती है। ठीक वक्त पर खरीदी गई गाड़ी लंबे समय तक बिना झंझट आपका साथ निभाती है। और सच कहें तो, ये एक तरह से अपने पैसे और सपने दोनों को सुरक्षित रखने का तरीका है।
गाड़ी खरीदने के मुहूर्त का ध्यान रखना, चाहे आप अपने लिए गाड़ी ले रहे हों या बिजनेस के लिए, बड़ी बात है। ऐसा करने से आपके जीवन में चैन, खुशहाली और तरक्की आती है। कहते हैं, जो लोग मुहूर्त का पालन करते हैं, उनके साथ खुशकिस्मती जुड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात इससे आपकी हर यात्रा बेफिक्र और सुखद रहती है।
तो अगर आप नवंबर या दिसंबर 2025 में अपनी बाइक, कार या स्कूटर लेने का प्लान बना रहे हैं, तो शुभ मुहूर्तों की ये पूरी जानकारी आपके काम जरूर आएगी।
26 नवंबर 2025 (बुधवार), मुहूर्त: सुबह 6:53 बजे से रात 12:01 बजे तक, 27 नवंबर 2025, नक्षत्र: श्रवण
28 नवंबर 2025 (शुक्रवार), मुहूर्त: सुबह 6:54 बजे से रात 12:15 बजे तक, 29 नवंबर 2025, नक्षत्र: शतभिषा
दिसंबर साल के अंत का प्रतीक है, लेकिन यह नई शुरुआत की उम्मीद भी लेकर आता है। इस महीने में वाहन खरीदने के लिए बारह शुभ दिन हैं। आप वाहन खरीदने के लिए 1, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 17, 24, 25, 26 और 28 दिसंबर 2025 जैसी तारीखें चुन सकते हैं।
1 दिसंबर 2025 (सोमवार), मुहूर्त: सुबह 06:56 बजे से शाम 07:01 बजे तक, नक्षत्र: रेवती
4 दिसंबर 2025 (गुरुवार), मुहूर्त: दोपहर 02:54 बजे से शाम 04:43 बजे तक, 5 दिसंबर 2025, नक्षत्र: रोहिणी
5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार), मुहूर्त: सुबह 06:59 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक, 6 दिसंबर 2025, नक्षत्र: रोहिणी और मृगशिरा
7 दिसंबर 2025 (रविवार), मुहूर्त: सुबह 07:01 बजे से शाम 06:24 बजे तक, नक्षत्र: पुनर्वसु
8 दिसंबर 2025 (सोमवार), मुहूर्त: शाम 04:03 बजे से 02:52 बजे तक, 9 दिसंबर 2025, नक्षत्र: पुष्य
14 दिसंबर 2025 (रविवार), मुहूर्त: सुबह 07:06 बजे से सुबह 07:06 बजे तक, 15 दिसंबर 2025, नक्षत्र: हस्त और चित्रा
15 दिसंबर 2025 (सोमवार), मुहूर्त: सुबह 07:06 बजे से रात 09:19 बजे तक, नक्षत्र: चित्रा और स्वाति
17 दिसंबर 2025 (बुधवार), मुहूर्त: शाम 05:11 बजे से दोपहर 02:32 बजे तक, 18 दिसंबर 2025, नक्षत्र: अनुराधा
24 दिसंबर 2025 (बुधवार), मुहूर्त: दोपहर 01:11 बजे से सुबह 07:12 बजे तक, 25 दिसंबर 2025, नक्षत्र: धनिष्ठा
25 दिसंबर 2025 (गुरुवार), मुहूर्त: प्रातः 07:12 बजे से प्रातः 07:12 बजे तक, 26 दिसंबर 2025, नक्षत्र: धनिष्ठा और शतभिषा
26 दिसंबर 2025 (शुक्रवार), मुहूर्त: प्रातः 07:12 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक, नक्षत्र: शतभिषा
28 दिसंबर 2025 (रविवार), मुहूर्त: सुबह 08:43 बजे से रात 11:59 बजे तक, नक्षत्र: रेवती
