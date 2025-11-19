Patrika LogoSwitch to English

धर्म और अध्यात्म

Vivah Panchami 2025 : विवाह पंचमी 2025 पर करें ये छोटे से उपाय, जल्दी बनेंगे शादी के योग

Vivah Panchami 2025 : विवाह पंचमी 2025 के शुभ अवसर पर करें ये 8 चमत्कारी उपाय। अगर शादी में आ रही है अड़चन या चाहते हैं मनचाहा जीवनसाथी, तो राम-सीता के आशीर्वाद से पूरी होगी मनोकामना। जानें पूजा विधि और मंत्र।

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 19, 2025

Vivah Panchami 2025

Vivah Panchami 2025 : विवाह पंचमी का महासंयोग: इन 8 उपायों से दूर होंगे सारे दोष, गूंजेगी शहनाई (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Vivah Panchami Remedies for Marriage : विवाह पंचमी हिंदू परंपरा में एक बड़ा महत्व रखती है। यह भगवान राम और देवी सीता की विवाह वर्षगांठ का प्रतीक है, एक ऐसा जोड़ा जिसे हर कोई उनके गहरे प्रेम और अटूट मूल्यों के लिए देखता है। हर साल, लोग मार्गशीर्ष (जिसे अगहन भी कहा जाता है) के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह उत्सव मनाते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, उनका विवाह सर्वोच्च मानक होता है - सम्मान, सद्गुण और सच्चे, स्थायी प्रेम से भरपूर।

अगर आपकी शादी की राह में बार-बार रुकावटें आ रही हैं, या आपको सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो विवाह पंचमी आपके लिए है। लोगों का मानना ​​है कि इस दिन सरल, भावपूर्ण अनुष्ठान करने से भगवान राम और देवी सीता का आशीर्वाद मिलता है। इसका उद्देश्य यह है कि आप देरी को दूर कर सकते हैं और अपनी शादी की यात्रा के लिए नई आशा पा सकते हैं। यह सिर्फ़ अविवाहित लोगों के लिए ही नहीं है। जोड़े भी अपने रिश्ते में और अधिक सामंजस्य, सौभाग्य और प्रेम की आशा में इसे मनाते हैं।

विवाह पंचमी पर आप ये 8 काम कर सकते हैं जिनसे विवाह में शीघ्रता आएगी या आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी:

1. व्रत और पूजा करें

    विवाह पंचमी के दिन व्रत रखें और भगवान राम और देवी सीता की पूजा करें। उनके दिव्य विवाह से जुड़े विवाह मंत्रों का जाप करें। लोगों का मानना ​​है कि इससे विवाह के मार्ग में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।

    2. इस मंत्र का जाप करें

      प्रतिदिन "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री रामाय नमः" का 108 बार जाप करें। इस सरल मंत्र का जाप करने से विवाह संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं।

      3. राम सहस्रनाम का पाठ करें

        इस दिन राम सहस्रनाम (भगवान राम के एक हजार नाम) उठाएं और उसका पाठ करें। यह एक शक्तिशाली अनुष्ठान है, खासकर यदि आप विवाह करने में कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

        4. विवाह के लिए तैयार युवाओं को उपहार दें

          विवाह योग्य आयु के किसी युवक या युवती को खोजें और उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ उपहार दें। लोग कहते हैं कि इससे अच्छी ऊर्जा मिलती है और विवाह संबंधी चिंताएँ कम होती हैं।

          5. सत्तू और तिल दान करें

            सत्तू और तिल दूसरों के साथ बांटें : यह एक पारंपरिक उपाय है। कई लोगों का मानना ​​है कि इससे शनि दोष शांत होता है और आपकी शादी की संभावनाएं बढ़ती हैं।

            6. जल में गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं

              घर या मंदिर में जल में कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें, फिर उस जल को अपने आँगन में छिड़कें। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन यह पवित्रता, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है।

              7. कन्या पूजन

                किसी छोटी कन्या को आमंत्रित करें, उनकी पूजा करें, उन्हें भोजन कराएं और उपहार दें। कन्या पूजन नामक इस अनुष्ठान से दिव्य आशीर्वाद मिलता है और विवाह का मार्ग सुगम होता है।

                8. ग्रह शांति के उपाय करें

                  यदि आपको पता है कि आपकी कुंडली में कोई विशेष ग्रहीय समस्याएं हैं जो विवाह में बाधा डाल रही हैं, तो इस दिन उन ग्रहों के उपायों पर ध्यान दें। यह उन ऊर्जाओं को शांत करने और विवाह के लिए बेहतर भाग्य को आमंत्रित करने के बारे में है।

                  चाहे आप शीघ्र विवाह की आशा कर रहे हों या घर में अधिक खुशियाँ चाहते हों, विवाह पंचमी पर ये सरल उपाय वास्तविक अंतर ला सकते हैं।

