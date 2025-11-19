Vivah Panchami 2025 : विवाह पंचमी 2025 पर करें ये छोटे से उपाय, जल्दी बनेंगे शादी के योग

अगर आपकी शादी की राह में बार-बार रुकावटें आ रही हैं, या आपको सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो विवाह पंचमी आपके लिए है। लोगों का मानना ​​है कि इस दिन सरल, भावपूर्ण अनुष्ठान करने से भगवान राम और देवी सीता का आशीर्वाद मिलता है। इसका उद्देश्य यह है कि आप देरी को दूर कर सकते हैं और अपनी शादी की यात्रा के लिए नई आशा पा सकते हैं। यह सिर्फ़ अविवाहित लोगों के लिए ही नहीं है। जोड़े भी अपने रिश्ते में और अधिक सामंजस्य, सौभाग्य और प्रेम की आशा में इसे मनाते हैं।