Rashi ke Anusar Rudraksha : किस राशि के लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष है शुभ? खरीदने से पहले जरूर पढ़ें

Rudraksha as per Zodiac Sign : अपनी चंद्र राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन) के अनुसार जानें कौन सा रुद्राक्ष (1 मुखी से 17 मुखी) आपके लिए सौभाग्य, समृद्धि और मानसिक शांति लाएगा।

जयपुर

image

Manoj Vashisth

Nov 18, 2025

Rashi ke Anusar Rudraksha

Rashi ke Anusar Rudraksha : राशि अनुसार रुद्राक्ष चयन की संपूर्ण गाइड (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Rashi ke Anusar Rudraksha : रुद्राक्ष को 'भगवान शिव की आंखें' कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से, यह एलियोकार्पस गैनिट्रस वृक्ष के फल से प्राप्त एक सूखा बीज है। हालांकि, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, रुद्राक्ष की माला का आध्यात्मिक और चिकित्सीय महत्व माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में, रुद्राक्ष को अशुभ प्रभावों और नकारात्मकता को दूर करने और शुभ ग्रहों की शक्ति को बढ़ाने वाला माना जाता है। हमने ग्रहों और राशियों के लिए रत्न उपचारों के बारे में जाना है। यहां, हम राशियों के अनुसार (Rudraksha as per Zodiac Sign) विशिष्ट रुद्राक्षों के बारे में जानेंगे।

अगर आपको नहीं पता कि आपकी चंद्र राशि के आधार पर कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए उपयुक्त है, तो आप इस लेख को अपनी जानकारी के लिए सहेज सकते हैं। तो चलिए, चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और बेहतर भाग्य, समृद्धि और विकास के लिए चंद्र राशि के अनुरूप सही रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं।

सभी राशियों के लिए रुद्राक्ष | Rashi ke Anusar Rudraksha

मेष:

अगर आपकी चंद्र राशि मेष है, तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अत्यधिक क्रोध की समस्याओं को शांत करता है।

वृष:

वृषभ राशि के जातकों पर शुक्र का शासन होता है। इसलिए, उन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह उनकी रचनात्मकता, प्रेम जीवन में सुधार लाएगा और मानसिक शांति सुनिश्चित करेगा।

मिथुन:

मिथुन राशि के जातकों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह उनके संचार कौशल, बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा।

कर्क:

चंद्रमा द्वारा शासित होने के कारण, आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह भावनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करेगा और जातकों को आंतरिक शांति प्रदान करेगा।

सिंह:

सूर्य इस राशि का स्वामी है। 1 मुखी रुद्राक्ष सिंह राशि वालों के लिए सबसे उपयुक्त है। यह उनके नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास को निखारता है और उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में मदद करता है।

कन्या:

कन्या राशि के पुरुष और महिलाएं अपनी आवश्यकतानुसार 4 मुखी रुद्राक्ष, 15 मुखी रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं।

तुला:

यदि आपकी जन्म राशि तुला है, तो आप छह मुखी या तेरह मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर विचार कर सकते हैं। यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देगा, धन आकर्षित करेगा और सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा।

वृश्चिक:

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा को निर्देशित करने हेतु सर्वोत्तम है। यह उनके अत्यधिक क्रोध को नियंत्रित करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में भी मदद करता है।

धनु:

धनु राशि के लोग मन की स्पष्टता, उच्च ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मकता के लिए 4, 5 या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं।

मकर राशि:

शनि की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए 7-मुखी, 14-मुखी या 17-मुखी रुद्राक्ष उपयुक्त हैं। ये रुद्राक्ष शनि की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं और सकारात्मकता व समृद्धि को आकर्षित करते हैं।

कुंभ राशि:

मकर राशि वालों की तरह। चाहे आप अपने करियर, निजी जीवन या किसी नए काम में समृद्धि चाहते हों, आप 7, 14 या 17-मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर विचार कर सकते हैं। कोलकाता स्थित असली रत्नों की दुकान, नवग्रह जेम्स से आप उच्च गुणवत्ता वाला और असली रुद्राक्ष आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

मीन राशि:

आप अपनी ज़रूरत के अनुसार 4, 5, 11 या 12-मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह लेना अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष आपकी अनियंत्रित भावनाओं को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेगा; आपको मानसिक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान प्रदान करेगा।

अगर आप रुद्राक्ष के शौकीन हैं और अपनी राशि के अनुसार असली रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो सोच-समझकर ही रुद्राक्ष चुनें। यह लेख निश्चित रूप से आपको सही विकल्प चुनने में मार्गदर्शन करेगा, जहां आप फल-फूल सकेंगे, समृद्ध हो सकेंगे और अपने जीवन में खुशी, शांति और सद्भाव प्राप्त कर सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Astrology and Spirituality / Rashi ke Anusar Rudraksha : किस राशि के लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष है शुभ? खरीदने से पहले जरूर पढ़ें

