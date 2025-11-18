Rashi ke Anusar Rudraksha : किस राशि के लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष है शुभ? खरीदने से पहले जरूर पढ़ें

Rashi ke Anusar Rudraksha : रुद्राक्ष को 'भगवान शिव की आंखें' कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से, यह एलियोकार्पस गैनिट्रस वृक्ष के फल से प्राप्त एक सूखा बीज है। हालांकि, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, रुद्राक्ष की माला का आध्यात्मिक और चिकित्सीय महत्व माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में, रुद्राक्ष को अशुभ प्रभावों और नकारात्मकता को दूर करने और शुभ ग्रहों की शक्ति को बढ़ाने वाला माना जाता है। हमने ग्रहों और राशियों के लिए रत्न उपचारों के बारे में जाना है। यहां, हम राशियों के अनुसार (Rudraksha as per Zodiac Sign) विशिष्ट रुद्राक्षों के बारे में जानेंगे।