Mata Vaishno Devi Hawan Booking : मां वैष्णो देवी के दरबार में अब हवन की सुविधा, ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू

Mata Vaishno Devi Hawan Booking
Mata Vaishno Devi Hawan Booking : माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन अब एक खास बात जुड़ गई है अब आप वहां अपने परिवार के साथ खुद हवन-यज्ञ कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, और अब यहां हवन की सुविधा भी खुल गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये नई शुरुआत की है, जिससे भक्त अपनी खुशहाली और शांति के लिए यज्ञ कर सकेंगे।
पिछले साल श्राइन बोर्ड ने मंदिर परिसर में बड़ी यज्ञशाला बनवाई थी। पहले यहां सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि के वक्त ही बोर्ड की तरफ से मां चंडी का यज्ञ होता था, जिसमें देशभर से लोग शामिल होते थे। लेकिन आम भक्तों को खुद हवन करने का मौका नहीं मिलता था। लोग काफी समय से यही मांग कर रहे थे कि उन्हें भी यज्ञ करने का मौका मिले। अब ये इंतजार खत्म हो गया है।
हाल ही में श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि अब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से यज्ञशाला में हवन बुक कर सकते हैं। इसके लिए एक तय शुल्क है। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि उनका मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनें, और देवी के चरणों में यज्ञ कर सकें।
अगर बात करें हवन के शुल्क और टाइमिंग की—तो एक सदस्य के लिए 3100 रुपये, दो के लिए 5100 रुपये, और पांच लोगों के लिए 11000 रुपये लगेंगे। हवन के टाइम स्लॉट सुबह 9-10 बजे, 11-12 बजे, दोपहर 1-2 बजे, और 3-4 बजे तक हैं। खासकर मंगलवार और शुक्रवार को ये यज्ञ सिर्फ रात 9 से 10 बजे तक ही होता है।
ऑनलाइन बुकिंग करना भी आसान है। बस श्राइन बोर्ड की वेबसाइट maavaishnodevi.org पर जाइए, "पूजा" या "आराधना" सेक्शन में अपना पैकेज चुनिए, और पेमेंट कर दीजिए। वेबसाइट पर "श्रद्धा सुमन विशेष पूजा" (SSVP) जैसी दूसरी पूजा सर्विसेज भी बुक कर सकते हैं। अगर आप तुरंत ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, तो दुर्गा भवन रिसेप्शन से संपर्क कर सकते हैं।
अब माता के दरबार में सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि आपके अपने परिवार के साथ हवन-यज्ञ करने का अनोखा मौका भी है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग