Mata Vaishno Devi Hawan Booking : मां वैष्णो देवी के दरबार में अब हवन की सुविधा, ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू

Mata Vaishno Devi Hawan Booking : माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन अब एक खास बात जुड़ गई है अब आप वहां अपने परिवार के साथ खुद हवन-यज्ञ कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, और अब यहां हवन की सुविधा भी खुल गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये नई शुरुआत की है, जिससे भक्त अपनी खुशहाली और शांति के लिए यज्ञ कर सकेंगे।