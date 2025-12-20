January Ekadashi List 2026: जनवरी के महीने में कब- कब पडे़गी एकादशी, जानिए डेट और महत्व

chatgpt ai
January Ekadashi List 2026: एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित होता है। इस दिन उपवास किया जाता है और विधिवत श्री हरि की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है। ये व्रत उत्तम फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे अधिक पुण्य फल देने वाला व्रत माना गया है। हर महीने दो एकादशी की तिथियां आती हैं। दोनों एकादशी की तिथि पर साधक उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस तिथि पर विष्णु जी की पूजा करने से सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं जनवरी महीने में किस- किस दिन रखा जाएगा एकादशी का व्रत।
जनवरी का पहला एकादशी व्रत 2026
जनवरी महीने का पहला एकादशी व्रत माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को 14 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। ये व्रत षष्ठीला एकादशी का व्रत होगा। इस व्रत को रखने से साधक की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है।
जनवरी महीने का दूसरा एकादशी व्रत 2026
जनवरी महीने का दूसरा एकादशी व्रत माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 29 जनवरी 2026, गुरुवार के दिन रखा जाएगा। ये जया एकादशी का व्रत होगा। इस व्रत को रखने से साधक को हर प्रकार के पापों से मु्क्ति मिलती है।
शास्त्रों में एकादशी के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पापों से मुक्ति पाने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। ये व्रत व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है और ईश्वर प्रति आस्था को दर्शाता है। एकादशी का व्रत रखने से साधक अपनी इंद्रियों पर काबू पाता है और जीवन में सुख, समृद्धि लाता है। इस व्रत को करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग