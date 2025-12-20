January Ekadashi List 2026: जनवरी के महीने में कब- कब पडे़गी एकादशी, जानिए डेट और महत्व

January Ekadashi List 2026: एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित होता है। इस दिन उपवास किया जाता है और विधिवत श्री हरि की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है। ये व्रत उत्तम फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे अधिक पुण्य फल देने वाला व्रत माना गया है। हर महीने दो एकादशी की तिथियां आती हैं। दोनों एकादशी की तिथि पर साधक उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस तिथि पर विष्णु जी की पूजा करने से सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं जनवरी महीने में किस- किस दिन रखा जाएगा एकादशी का व्रत।