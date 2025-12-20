Husband and Wife: पति-पत्नी के बीच झगड़े ज्यादा होते हैं तो करें ये उपाय 

पति-पत्नी के बीच मनमुटाव, अनबन और लगातार झगड़े आज के समय में एक आम समस्या बनते जा रहे हैं। कई बार समझाने-बुझाने और प्रयासों के बावजूद रिश्तों में तनाव कम नहीं हो पाता। ज्योतिष के अनुसार, वैवाहिक जीवन में परेशानियों का बड़ा कारण कुंडली में शुक्र और मंगल ग्रह का प्रतिकूल होना या फिर सातवें भाव में क्रूर ग्रहों की स्थिति हो सकती है।