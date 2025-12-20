20 दिसंबर 2025,

धर्म/ज्योतिष

Husband and Wife: पति-पत्नी के बीच झगड़े ज्यादा होते हैं तो करें ये उपाय 

Husband and Wife Conflict: पति-पत्नी के बीच झगड़े ज्यादा होते हैं तो करें ये उपाय ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, नियमित रूप से मां दुर्गा की उपासना करने से न केवल ग्रह दोष शांत होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। श्रद्धा, संयम और निरंतरता के साथ किए गए ये उपाय वैवाहिक जीवन में स्थिरता और प्रेम वापस ला सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 20, 2025

पति-पत्नी के बीच झगड़ा (PC: GEMINI GENERATED)

पति-पत्नी के बीच झगड़ा (PC: GEMINI GENERATED)

पति-पत्नी के बीच मनमुटाव, अनबन और लगातार झगड़े आज के समय में एक आम समस्या बनते जा रहे हैं। कई बार समझाने-बुझाने और प्रयासों के बावजूद रिश्तों में तनाव कम नहीं हो पाता। ज्योतिष के अनुसार, वैवाहिक जीवन में परेशानियों का बड़ा कारण कुंडली में शुक्र और मंगल ग्रह का प्रतिकूल होना या फिर सातवें भाव में क्रूर ग्रहों की स्थिति हो सकती है।

ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र के अनुसार, यदि कुंडली के सातवें घर में शनि, मंगल, राहु, केतु या सूर्य बैठे हों, तो दांपत्य जीवन में कलह, दूरी और असंतोष बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ सरल और नियमित उपाय अपनाने से धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं।

पति-पत्नी के झगड़ों के ज्योतिषीय कारण

  • शुक्र ग्रह कमजोर या पीड़ित होना
  • मंगल दोष या क्रोध की अधिकता
  • सातवें भाव में अशुभ ग्रहों की उपस्थिति
  • भावनात्मक असंतुलन और संवाद की कमी
  • वैवाहिक जीवन में शांति के लिए प्रभावी उपाय

मां दुर्गा की उपासना

ज्योतिष में मां दुर्गा को शक्ति, धैर्य और संतुलन का प्रतीक माना गया है। पति-पत्नी के बीच बढ़ते झगड़ों को शांत करने के लिए मां दुर्गा की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है।

उपाय कैसे करें?

  • प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें
  • रोज मां दुर्गा की आरती करें और मन से प्रार्थना करें
  • हर शुक्रवार मां दुर्गा के मंदिर अवश्य जाएं

पूजा सामग्री

  • लाल गुलाब का फूल
  • नारियल
  • लाल फल (सेब या अनार)
  • श्रृंगार सामग्री
  • लाल चुनरी
  • घी का दीपक

मंदिर में पंडित के माध्यम से मां दुर्गा को यह सभी सामग्री अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर आरती करें और वैवाहिक जीवन में शांति की कामना करें।

कन्या पूजन का विशेष महत्व

घर से खीर बनाकर मंदिर ले जाएं। मां दुर्गा को भोग लगाने के बाद कम से कम 11 कन्याओं को प्रसाद वितरित करें। यदि 11 कन्याएं उपलब्ध न हों, तो जितनी भी मिलें उन्हें और शेष प्रसाद जरूरतमंदों को बांट दें।

यह उपाय हर शुक्रवार नियमित रूप से करें। कुछ ही समय में पति-पत्नी के बीच संवाद बेहतर होगा और तनाव कम होने लगेगा।

