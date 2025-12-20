Husband and Wife: पति-पत्नी के बीच झगड़े ज्यादा होते हैं तो करें ये उपाय 

पति-पत्नी के बीच झगड़ा (PC: GEMINI GENERATED)
पति-पत्नी के बीच मनमुटाव, अनबन और लगातार झगड़े आज के समय में एक आम समस्या बनते जा रहे हैं। कई बार समझाने-बुझाने और प्रयासों के बावजूद रिश्तों में तनाव कम नहीं हो पाता। ज्योतिष के अनुसार, वैवाहिक जीवन में परेशानियों का बड़ा कारण कुंडली में शुक्र और मंगल ग्रह का प्रतिकूल होना या फिर सातवें भाव में क्रूर ग्रहों की स्थिति हो सकती है।
ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र के अनुसार, यदि कुंडली के सातवें घर में शनि, मंगल, राहु, केतु या सूर्य बैठे हों, तो दांपत्य जीवन में कलह, दूरी और असंतोष बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ सरल और नियमित उपाय अपनाने से धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं।
ज्योतिष में मां दुर्गा को शक्ति, धैर्य और संतुलन का प्रतीक माना गया है। पति-पत्नी के बीच बढ़ते झगड़ों को शांत करने के लिए मां दुर्गा की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है।
पूजा सामग्री
मंदिर में पंडित के माध्यम से मां दुर्गा को यह सभी सामग्री अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर आरती करें और वैवाहिक जीवन में शांति की कामना करें।
घर से खीर बनाकर मंदिर ले जाएं। मां दुर्गा को भोग लगाने के बाद कम से कम 11 कन्याओं को प्रसाद वितरित करें। यदि 11 कन्याएं उपलब्ध न हों, तो जितनी भी मिलें उन्हें और शेष प्रसाद जरूरतमंदों को बांट दें।
यह उपाय हर शुक्रवार नियमित रूप से करें। कुछ ही समय में पति-पत्नी के बीच संवाद बेहतर होगा और तनाव कम होने लगेगा।
