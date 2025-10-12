Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की शुरुआत इस दिन से, कब दें पहला और दूसरा अर्घ्य, जानिए सटीक समय

Chhath Puja 2025: छठ पूजा, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक चार दिन मनाई जाती है, इस साल 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। छठी मैया को सूर्य देव की बहन और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से परिवार की रक्षा, स्वास्थ्य, सफलता और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री या प्रकृति का छठा अंश मानी जाने वाली छठी मैया की आराधना बहुत ही पावन मानी जाती है।